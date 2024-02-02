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Европейская Суперлига
02 февраля 2024, 19:18 |
1861
2

Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге

Жоан Лапорт сказал, что почти все испанские клубы выступают за новое европейское соревнование

02 февраля 2024, 19:18 |
1861
2
Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге:

«Эти клубы уже дали согласие на участие в Суперлиге. Интер, Милан, Наполи, Рома, Марсель, Бенфика, Порту, Спортинг, Аякс, Фейеноорд, ПСВ, Андерлехт, Клуб Брюгге и все испанские клубы, кроме Атлетико Мадрид».

Интересно, что некоторые клубы уже опровергали заявление Жоана Лапорты. «Рома» и «Фейеноорд» снова выпустили заявления, в которых отметили, что их позиция остается неизменной, а президент «Марселя» Пабло Лонгория сказал, что они отказались от идеи участия в Суперлиге еще в декабре.

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Жоан Лапорта Барселона Реал Мадрид Атлетико Мадрид Рома Рим Интер Милан Милан Наполи Марсель Бенфика Порту Спортинг Лиссабон Аякс Андерлехт Брюгге Фейеноорд ПСВ Европейская Суперлига
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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ortomir
Ви хоч в лігу чемпіонів пройдіть цього року. А в суперлізі, як  що така буде, барсі в найближчі роки робити нічого. Виявилось, без Мессі барса - нуль.
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+2
SandroKing
Розширений чемпіонат Іспанії виходить. Я так розумію англійців, французів та німців не буде? Спортинг, Аякс, Фейєноорд, ПСВ, Андерлехт, Брюгге таке собі. Ніяка не Суперліга.
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+1
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