Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге:

«Эти клубы уже дали согласие на участие в Суперлиге. Интер, Милан, Наполи, Рома, Марсель, Бенфика, Порту, Спортинг, Аякс, Фейеноорд, ПСВ, Андерлехт, Клуб Брюгге и все испанские клубы, кроме Атлетико Мадрид».

🚨🏆 Joan Laporta: “These clubs have already agreed to the Super League”. “Inter, Milan, Napoli, Roma, Olympique Marseille, Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht, Club Brugge and all Spanish clubs except Atlético Madrid”. pic.twitter.com/F3LW0TzyJ6

Интересно, что некоторые клубы уже опровергали заявление Жоана Лапорты. «Рома» и «Фейеноорд» снова выпустили заявления, в которых отметили, что их позиция остается неизменной, а президент «Марселя» Пабло Лонгория сказал, что они отказались от идеи участия в Суперлиге еще в декабре.

