Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге
Жоан Лапорт сказал, что почти все испанские клубы выступают за новое европейское соревнование
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге:
«Эти клубы уже дали согласие на участие в Суперлиге. Интер, Милан, Наполи, Рома, Марсель, Бенфика, Порту, Спортинг, Аякс, Фейеноорд, ПСВ, Андерлехт, Клуб Брюгге и все испанские клубы, кроме Атлетико Мадрид».
🚨🏆 Joan Laporta: “These clubs have already agreed to the Super League”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024
“Inter, Milan, Napoli, Roma, Olympique Marseille, Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht, Club Brugge and all Spanish clubs except Atlético Madrid”. pic.twitter.com/F3LW0TzyJ6
Интересно, что некоторые клубы уже опровергали заявление Жоана Лапорты. «Рома» и «Фейеноорд» снова выпустили заявления, в которых отметили, что их позиция остается неизменной, а президент «Марселя» Пабло Лонгория сказал, что они отказались от идеи участия в Суперлиге еще в декабре.
🚨🔵 Olympique Marseille deny any approval to joining the Super League following Laporta’s statement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024
“Our position has been already clarified in December and it has not changed”. pic.twitter.com/6NvY1Oq9hO
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