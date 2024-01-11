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11 января 2024, 07:16 | Обновлено 11 января 2024, 07:18
1158
0

Суперпобеда Реала, успех в биатлоне, очередная попытка создания телепула

Главные новости за 10 января на Sport.ua

11 января 2024, 07:16 | Обновлено 11 января 2024, 07:18
1158
0
Суперпобеда Реала, успех в биатлоне, очередная попытка создания телепула
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 января.

1А. Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Команда Анчелотти после неудачного начала все же дожала соперника

1Б. Реал – Атлетико – 5:3 (д.в.). Как ошибался Кепа в Суперкубке. Видео голов
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании

1В. Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину
10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

1Г. На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании

2. Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм
Мерсисайдцы одержали волевую победу в полуфинале Кубка лиги

3. Ожидаемо уступили лидеру. Прометей проиграл Парижу
Слобожанская команда в первой четверти выглядела неплохо, но соперник был явно сильнее

4А. Трубину забили дважды. Бенфика обыграла Брагу и вышла в 1/4 финала Кубка
«Орлы» выиграли у соперников со счетом 3:2

4Б. Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии
Единственный гол в дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти

4В. Дубль Копмейнерса. Аталанта переиграла Милан в четвертьфинале Кубка Италии
Команда из Бергамо в полуфинале сыграет против Фиорентины

5А. Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Лучший результат в сезоне для женской сборной

5Б. Риднау. Два украинца – в топ-20 спринта на Кубке IBU
Лучшим стал Богдан Борковский

5В. Кубок IBU. Украинка Кривонос – в топ-10 спринта
Стартовал этап Кубка IBU в Валь Риданне

6А. Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина
Известный инсайдер анонсировал трансфер вингера «Палмейраса» в донецкий клуб

6Б. Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина
«Палмейрас» пока не может договориться о выкупе дополнительной части прав на вингера

7А. Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Лука Лацабидзе может в ближайшие дни пополнить состав «горняков»

7Б. Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии
Анзора Меквабишвили из «Динамо» Тбилиси также хотят заполучить «Полесье» и ЛНЗ

8А. Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу

8Б. Источник: Динамо отказалось подписать центрбека из состава гранда Грузии
Александр Каландадзе мог оказаться в киевском клубе, покинув «Динамо» Тбилиси

9. Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее

10А. Стародубцева успешно стартовала в квалификации Australian Open 2024
Украинка в двух сетах обыграла Мартину Капурро Таборду из Аргентины

10Б. Ястремская прошла во второй раунд квалификации Australian Open 2024
Первая сеяная украинка в трех сетах переиграла Леа Бошкович из Хорватии

10В. Снигур уверенно обыграла соперницу в первом раунде квалификации Aus Open
Украинка в двух сетах выиграла матч против Синьи Краус из Австрии

10Г. Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open
Катарина обыграла француженку в двух сетах

10Д. 5 из 5 за день. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open
Виталий на старте отбора обыграл Дениса Евсеева

10Е. Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Марта в трех сетах обыграла Тейлор Таунсенд из США

11А. Основа или суперклуб – гамлетовский вопрос украинских легионеров
Блогер Sport.ua - о том, стоит ли посягать на трудно достижимого журавля в небе, имея синицу в руке

11Б. Милан на грани большой ошибки: россонери не нужно увольнять Пиоли
Не всегда все решается сменой тренера

11В. Бензема и подснежники. Почему Карим затерялся в Саудовской Аравии
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Источник Sport.ua
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