Суперпобеда Реала, успех в биатлоне, очередная попытка создания телепула
Главные новости за 10 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 января.
1А. Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Команда Анчелотти после неудачного начала все же дожала соперника
1Б. Реал – Атлетико – 5:3 (д.в.). Как ошибался Кепа в Суперкубке. Видео голов
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании
1В. Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину
10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
1Г. На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании
2. Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм
Мерсисайдцы одержали волевую победу в полуфинале Кубка лиги
3. Ожидаемо уступили лидеру. Прометей проиграл Парижу
Слобожанская команда в первой четверти выглядела неплохо, но соперник был явно сильнее
4А. Трубину забили дважды. Бенфика обыграла Брагу и вышла в 1/4 финала Кубка
«Орлы» выиграли у соперников со счетом 3:2
4Б. Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии
Единственный гол в дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти
4В. Дубль Копмейнерса. Аталанта переиграла Милан в четвертьфинале Кубка Италии
Команда из Бергамо в полуфинале сыграет против Фиорентины
5А. Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Лучший результат в сезоне для женской сборной
5Б. Риднау. Два украинца – в топ-20 спринта на Кубке IBU
Лучшим стал Богдан Борковский
5В. Кубок IBU. Украинка Кривонос – в топ-10 спринта
Стартовал этап Кубка IBU в Валь Риданне
6А. Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина
Известный инсайдер анонсировал трансфер вингера «Палмейраса» в донецкий клуб
6Б. Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина
«Палмейрас» пока не может договориться о выкупе дополнительной части прав на вингера
7А. Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Лука Лацабидзе может в ближайшие дни пополнить состав «горняков»
7Б. Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии
Анзора Меквабишвили из «Динамо» Тбилиси также хотят заполучить «Полесье» и ЛНЗ
8А. Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу
8Б. Источник: Динамо отказалось подписать центрбека из состава гранда Грузии
Александр Каландадзе мог оказаться в киевском клубе, покинув «Динамо» Тбилиси
9. Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее
10А. Стародубцева успешно стартовала в квалификации Australian Open 2024
Украинка в двух сетах обыграла Мартину Капурро Таборду из Аргентины
10Б. Ястремская прошла во второй раунд квалификации Australian Open 2024
Первая сеяная украинка в трех сетах переиграла Леа Бошкович из Хорватии
10В. Снигур уверенно обыграла соперницу в первом раунде квалификации Aus Open
Украинка в двух сетах выиграла матч против Синьи Краус из Австрии
10Г. Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open
Катарина обыграла француженку в двух сетах
10Д. 5 из 5 за день. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open
Виталий на старте отбора обыграл Дениса Евсеева
10Е. Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Марта в трех сетах обыграла Тейлор Таунсенд из США
11А. Основа или суперклуб – гамлетовский вопрос украинских легионеров
Блогер Sport.ua - о том, стоит ли посягать на трудно достижимого журавля в небе, имея синицу в руке
11Б. Милан на грани большой ошибки: россонери не нужно увольнять Пиоли
Не всегда все решается сменой тренера
11В. Бензема и подснежники. Почему Карим затерялся в Саудовской Аравии
Валерий Василенко – о французской звезде, отказывающейся сиять на задворках
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Фулхэмом» в Кубке лиги Англии
Команда рискует вылететь из Кубка лиги от представителя Чемпионшипа