Суперпобеда Реала, успех в биатлоне, очередная попытка создания телепула

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 января.

1А. Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико

Команда Анчелотти после неудачного начала все же дожала соперника

1Б. Реал – Атлетико – 5:3 (д.в.). Как ошибался Кепа в Суперкубке. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании

1В. Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину

10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

1Г. На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико

10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании

2. Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм

Мерсисайдцы одержали волевую победу в полуфинале Кубка лиги

3. Ожидаемо уступили лидеру. Прометей проиграл Парижу

Слобожанская команда в первой четверти выглядела неплохо, но соперник был явно сильнее

4А. Трубину забили дважды. Бенфика обыграла Брагу и вышла в 1/4 финала Кубка

«Орлы» выиграли у соперников со счетом 3:2

4Б. Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии

Единственный гол в дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти

4В. Дубль Копмейнерса. Аталанта переиграла Милан в четвертьфинале Кубка Италии

Команда из Бергамо в полуфинале сыграет против Фиорентины

5А. Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге

Лучший результат в сезоне для женской сборной

5Б. Риднау. Два украинца – в топ-20 спринта на Кубке IBU

Лучшим стал Богдан Борковский

5В. Кубок IBU. Украинка Кривонос – в топ-10 спринта

Стартовал этап Кубка IBU в Валь Риданне

6А. Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина

Известный инсайдер анонсировал трансфер вингера «Палмейраса» в донецкий клуб

6Б. Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина

«Палмейрас» пока не может договориться о выкупе дополнительной части прав на вингера

7А. Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера

Лука Лацабидзе может в ближайшие дни пополнить состав «горняков»

7Б. Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии

Анзора Меквабишвили из «Динамо» Тбилиси также хотят заполучить «Полесье» и ЛНЗ

8А. Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента

Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу

8Б. Источник: Динамо отказалось подписать центрбека из состава гранда Грузии

Александр Каландадзе мог оказаться в киевском клубе, покинув «Динамо» Тбилиси

9. Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул

Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее

10А. Стародубцева успешно стартовала в квалификации Australian Open 2024

Украинка в двух сетах обыграла Мартину Капурро Таборду из Аргентины

10Б. Ястремская прошла во второй раунд квалификации Australian Open 2024

Первая сеяная украинка в трех сетах переиграла Леа Бошкович из Хорватии

10В. Снигур уверенно обыграла соперницу в первом раунде квалификации Aus Open

Украинка в двух сетах выиграла матч против Синьи Краус из Австрии

10Г. Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open

Катарина обыграла француженку в двух сетах

10Д. 5 из 5 за день. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open

Виталий на старте отбора обыграл Дениса Евсеева

10Е. Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Марта в трех сетах обыграла Тейлор Таунсенд из США

11А. Основа или суперклуб – гамлетовский вопрос украинских легионеров

Блогер Sport.ua - о том, стоит ли посягать на трудно достижимого журавля в небе, имея синицу в руке

11Б. Милан на грани большой ошибки: россонери не нужно увольнять Пиоли

Не всегда все решается сменой тренера

11В. Бензема и подснежники. Почему Карим затерялся в Саудовской Аравии

Валерий Василенко – о французской звезде, отказывающейся сиять на задворках