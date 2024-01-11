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Испания
11 января 2024, 00:15 |
957
1

На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико

10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании

11 января 2024, 00:15 |
957
1
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи статистический портал SofaScore признал Кепу худшим игроком матча, поставив ему оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком стал правый защитник «Реала» Дани Карвахаль (8.8). Также Карвахаля признали MOTM встречи аналитики Суперкубка.

Наивысшую оценку в составе «Атлетико» получил Антуан Гризманн – 8.7. Французский форвард оформил гол и ассист. Антуан забил 174-й мяч в футболке «Атлетико» и стал лучшим голеадором клуба.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».

Оценки SofaScore за матч Реал – Атлетико – 5:3 (после д.в.)

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Дани Карвахаль Кепа Аррисабалага Антуан Гризманн Андрей Лунин SofaScore оценки Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Суперкубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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