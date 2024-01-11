На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании
10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.
После завершения встречи статистический портал SofaScore признал Кепу худшим игроком матча, поставив ему оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком стал правый защитник «Реала» Дани Карвахаль (8.8). Также Карвахаля признали MOTM встречи аналитики Суперкубка.
Наивысшую оценку в составе «Атлетико» получил Антуан Гризманн – 8.7. Французский форвард оформил гол и ассист. Антуан забил 174-й мяч в футболке «Атлетико» и стал лучшим голеадором клуба.
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».
Оценки SofaScore за матч Реал – Атлетико – 5:3 (после д.в.)
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