Основа или суперклуб – гамлетовский вопрос украинских легионеров

Звезда советского футбола позднеперестроечных времен (или, если хотите, последних лет существования советской империи) Сергей Кирьяков (ныне тренирует команду с красноречивым названием «ленинградец», которой всего-то 6 лет от роду, то есть название – не отголосок коммунистического прошлого, а самое что ни есть российское настоящее) когда-то давал совет более молодым футболистам: мол, не стоит начинать свой легионерский путь с суперклубов, следует сперва идти в более скромные команды, а впоследствии, привыкнув к жизни на Западе, уже отправляться в более амбициозные коллективы. Сам он, кстати, начинал зарубежную одиссею в «Карлсруэ» – может, не слишком известном, однако в 1990-е куда более амбициозном клубе, чем теперь. Конечно, советские люди, для которых в диковинку были банкомат, уличные кофейни, сама возможность не подстраиваться под казарменный быт совка, действительно должны были сначала прийти в себя от первого шока пребывания в свободном мире. Собственно, когда ты в суперклубе, то ждать твоей адаптации желающих будет немного (ну, если ты не мегазвезда), вместе с тем, в тиши футбольной провинциальности есть время, чтобы понять, что к чему в капиталистическом бытии.

Но течение времени цивилизовало (и капитализировало) наше бытие на родине (и «ильичевцев»-«ленинградцев» у нас, в отличие от заболотья, нет). К привлекательной модерности теперь мы приобщаемся почти одновременно с развитым миром. Целесообразен ли путь, предложенный Кирьяковым, для отечественных футболистов теперь? В последнее время слишком уж много трансферных слухов касается именно наших легионеров, которые уже играют в сильнейших лигах Европы, кто в более известных командах, кто в исторических грандах, однако не сверхмощных ныне клубах, кто в менее амбициозных, однако не лишенных денег проектах. Стоит ли менять, скажем, условные «Жирону», «Эвертон» или «Борнмут» на такие же условные «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»? Бесспорно, каждый случай индивидуален, и универсального ответа здесь нет. Однако, по-моему, весьма важным фактором в этом контексте является место в основе и регулярная игровая практика, а также трезвая самооценка. Современные гранды как раз и обращают внимание на украинцев из-за того, что в более скромных клубах они упомянутое имеют и часто выделяются на фоне своих партнеров. Нередко слышим расхожее выражение: «Перерос тот или иной клуб». Относительно всех украинских неолегионеров (имею в виду именно военную волну 2022–2023 гг.), как по мне, еще рано говорить о перерастании. Да, мы радуемся тому, что лучший игрок месяца в Ла Лиге и лидер сильнейшего дивизиона Испании по системе гол + пас обладает украинским паспортом. Да, нам приятно от того, что самым стабильным игроком борнмутских «вишен» является киевлянин. Несомненно, греют болельщицкую душу все более высокие оценки черкасчанина за перформанс в синей футболке. И перечисленные парни никогда не скрывали своего желания и дальше прогрессировать. Да и контракты в суперклубах, как правило, куда более выгодны, чего уж там.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Однако… Вероятно, многие украинские болельщики сейчас в предвкушении решающих стараний нашей национальной команды по квалификации на Euro-2024. Для успешного прохождения грядущего сита плей-офф нужна постоянная игровая практика и, как результат, отличная форма в том числе и наших легионеров-сборников. Большинство из них этим не обделены в своих клубах в чемпионатах топ-пятерки. Искать добра от добра? Будет ли такой же игровой тонус обеспечен в суперклубах? Да, и, как свидетельствует практика, некоторым украинцам по силам внести весомый вклад в превращение малоамбициозных провинциалов в законодателей футбольной моды в уважаемой европейской лиге. Вон, как распинались о каталонском захолустье в начале украинской экспансии в «Жирону»: мол, куда? Вероятно, что ни один из тех громогласных хулителей (и публичных – в медиа, и непубличных – в уюте кухонного кофепития) жиронского выбора украинцев ни разу не был в том городе, а вот, ишь ты, как оно. Интересно, кстати, были ли у меня последователи по хранению в домашней коллекции шарфа «Жироны» до украинизации этого клуба и есть ли таковые теперь? Ну, такое… Простите уж игру слов.

Мне возражают: смена легионерской прописки на более престижную – это и финансовая помощь нашим клубам (ну, если соответствующие условия прописаны в заключенных по первому легионерству соглашениях), и имидж отечественного футбола, и, в конце концов, бОльшие деньги для самих игроков, а значит, с высокой долей вероятности и бОльшая помощь ВСУ от них. Да, лихолетье в Украине продолжается, и финансовый вопрос актуальности отнюдь не теряет, скорее, обостряется. И все приведенные мне аргументы (а есть и другие, не только перечисленные мною несколькими предложениями выше) верны, что и говорить. И, наверное, важнее игры как таковой. Однако стабильная игровая практика посланцев украинского футбола в ведущих европейских чемпионатах, а значит, и увеличение шансов на поездку на финальную часть Euro также не лишены пусть и опосредованного, но все же влияния на геополитику. Ведь для Украины участие в футбольном Euro, которое состоится в самой большой и едва ли не самой влиятельной стране Евросоюза, – это, среди прочего, и возможность остро поднять вопрос о российских преступлениях и неумолимости справедливого наказания креаторов кровавой кремлевской диктатуры. Какую бы «внеполитическую» чушь иногда ни несли руководители европейского футбола (разве нет там изворотливых охотников за российскими спонсорскими деньгами?) и как бы ни наказывали за провозглашение якобы политических лозунгов на трибунах (быть всегда начеку, держа нос по ветру, – фирменная черта чиновничества!). Требование остановить агрессию безумных потомков сталинских вертухаев – это не о политике, а о самом праве на жизнь, мирном существовании и посвящению себя любимым занятиям. Разве это не базовая потребность человечества?!

Алексей РЫЖКОВ