Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента

Киевский футбольный клуб «Динамо» анонсировал первый зимний трансфер.

Сообщается, что к киевлянам присоединится 21-летний украинский полузащитник одесского «Черноморца» Максим Брагару.

Журналист Игорь Бурбас утверждает, что Брагару станет игроком «бело-синих» только летом 2024 года, когда у него закончится контракт с «моряками».

Таким образом, Брагару доиграет сезон УПЛ 2023/24 в «Черноморце», а уже начиная с лета станет полноценным игроком «Динамо».

«ТаТоТаке» сообщает, что контракт Максима с киевлянами будет подписан по схеме 4+1.

В текущей кампании чемпионата Украины Брагару отыграл 19 поединков за «Черноморец», в которых отметился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что бывший кипер «Динамо» Максим Коваль подписал контракт с греческой командой «Каламата».