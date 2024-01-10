Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу
Киевский футбольный клуб «Динамо» анонсировал первый зимний трансфер.
Сообщается, что к киевлянам присоединится 21-летний украинский полузащитник одесского «Черноморца» Максим Брагару.
Журналист Игорь Бурбас утверждает, что Брагару станет игроком «бело-синих» только летом 2024 года, когда у него закончится контракт с «моряками».
Таким образом, Брагару доиграет сезон УПЛ 2023/24 в «Черноморце», а уже начиная с лета станет полноценным игроком «Динамо».
«ТаТоТаке» сообщает, что контракт Максима с киевлянами будет подписан по схеме 4+1.
В текущей кампании чемпионата Украины Брагару отыграл 19 поединков за «Черноморец», в которых отметился 1 ассистом.
Ранее сообщалось о том, что бывший кипер «Динамо» Максим Коваль подписал контракт с греческой командой «Каламата».
𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐨𝐧… 👀💬✍️ pic.twitter.com/FK6bp73CQ3— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 10, 2024
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