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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 14:25 | Обновлено 10 января 2024, 14:43
1012
12

Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента

Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу

10 января 2024, 14:25 | Обновлено 10 января 2024, 14:43
1012
12
Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
УПЛ. Максим Брагару

Киевский футбольный клуб «Динамо» анонсировал первый зимний трансфер.

Сообщается, что к киевлянам присоединится 21-летний украинский полузащитник одесского «Черноморца» Максим Брагару.

Журналист Игорь Бурбас утверждает, что Брагару станет игроком «бело-синих» только летом 2024 года, когда у него закончится контракт с «моряками».

Таким образом, Брагару доиграет сезон УПЛ 2023/24 в «Черноморце», а уже начиная с лета станет полноценным игроком «Динамо».

«ТаТоТаке» сообщает, что контракт Максима с киевлянами будет подписан по схеме 4+1.

В текущей кампании чемпионата Украины Брагару отыграл 19 поединков за «Черноморец», в которых отметился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что бывший кипер «Динамо» Максим Коваль подписал контракт с греческой командой «Каламата».

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Динамо Киев Максим Брагару трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас ТаТоТаке свободный агент Черноморец Одесса
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 12
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FunnyCat_____
по меркам УПЛ хороший  трансфер, еще и бесплатно
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+2
Gargantua
хорошая работа
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+1
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AK.228
Гадаю авторитет СаШо запрацював… до полоумного дідугана не пішов би
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0
AK.228
Поздоровляю опзж, це підсилення!! Хороший гравець 
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0
Vitaliy Shevchenko
Дубінчак-Тимчик-Вівчаренко, тепер Брагару. 
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0
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Умник
Не бесплатно. 
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vbrjkf
А хорошого нападника як не було, так і немає. Невже перевелись...?
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