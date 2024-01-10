Бензема и подснежники. Почему Карим затерялся в Саудовской Аравии

Все гениальное не только просто, но и уже когда-нибудь было.

Минувший год прошел под знаком саудовской Про-лиги. Тамошние шейхи и нефтяные магнаты всерьез вознамерились создать в своей стране футбольный чемпионат высокого уровня. Причем не просто создать, но и попытаться затмить топовые европейские первенства.

Признаться, разговоры о том, что чемпионат Саудовской Аравии уже сейчас входит в десятку самых сильных в мире, о чем утверждают футбольные звезды, приехавшие за баснословные деньги гонять мяч среди пустыни, лично у меня вызывают смех. Потому что эта идея – изначально мертворожденное дитя. Она из ничего возникла, так же и сойдет на нет.

Вспомните, как когда-то хотели создать настоящую футбольную Суперлигу в США и Колумбии. Как ее хотели создать намного позже в Китае. Все эти и другие попытки завершились пшиком. Потому что для воплощения этой идеи в жизнь мало иметь желание и бездонную казну, чтобы соблазнять Роналду и компанию. Нужно еще, чтобы и целый ряд иных факторов сошелся.

Трансферное окно лета-2023 прошло под знаком переходов многих звезд из европейских чемпионатов в чемпионат Саудовской Аравии. Причем звезд первой величины, таких, как Неймар и Бензема. Звезд почти первой величины, таких, как Мане и Канте. И множества просто крутых игроков, приехавших покорять команды, начинающиеся на «Аль»: Фирмино, Марез, Фабиньо, Милинкович-Савич, Митрович, Хендерсон…

Казалось бы, собрав сливки с европейских чемпионатов, не все, конечно же, но много, шейхи могут спокойно потирать руки: их мечты воплотились в жизнь.

Но не тут-то было. Спустя чуть больше полгода чемпионат Саудовской Аравии как-то тихо и незаметно сошел с первых полос наших спортивных СМИ. Более того, некоторые известные футболисты, оказавшиеся там, уже просятся назад. С готовностью пойти на серьезное снижение зарплаты. И речь не только о Хендерсоне, но и о некоторых других.

Почему не получилось? Почему не срослось? Да тут сразу целый комплекс проблем. И климатический нюанс – наверняка самый слабый, самый незначительный.

Одна из главных тамошних бед – рядовые саудиты не фанатеют от футбола. И это – мягко говоря. Их не загонишь на стадионы ни пряником, ни даже кнутом. Джордан Хендерсон засобирался вон не в последнюю очередь потому, что осенью ему пришлось играть за свой «Аль-Иттифак», когда на трибунах собралось меньше 700 зрителей.

И если вы думаете, что на более крутые команды ходит больше людей, то ошибаетесь. Да, «Аль-Наср» является исключением. Только потому, что там играет Роналду. Но больше 20 тысяч зрителей команда Криша практически никогда не собирает (стадион вмещает порядка 25 тысяч зрителей).

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Роберто Фирмино

Аншлаги собирают лишь «Аль-Таавун» и «Дамак». В составах этих коллективов нет и близко игроков уровня Роналду. Их секрет в том, что арены вмещают до пяти тысяч зрителей.

Не лучше обстоят дела и с просмотрами официальных YouTube каналов ведущих саудовских клубов. Количество просмотров – три-четыре тысячи. В четвертой по силе лиге Англии – в десятки раз больше.

И несмотря на массовую закупку звезд прошлым летом, чемпионат Саудовской Аравии все равно остается слабым, неконкурентным. В нынешнем сезоне число клубов в Про-лиге увеличили с 16-ти до 18-ти. Но лучше от этого не стало. Скорее стало хуже. Потому что узнаваемыми, звучными остается лишь три-четыре тамошние команды – «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад». Остальные – серые, одинаковые и беспросветные. Несмотря на приход условного Митровича или Невеша.

Единственной и главной движущей силой саудовского чемпионата остается Криштиану Роналду. У шейхов были большие надежды еще на двух суперзвезд – Неймара и Бензема. Но эти надежды, похоже, тоже не оправдались.

Бразилец сразу же, фактически после перехода, травмировался. Осел в лазарете. Больше лечится и организовывает вечеринки, нежели играет. В общем, ничего нового. Все то, что было и до этого, в «ПСЖ».

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А вот ситуация с Бензема – другая. Но по сути – почти то же самое.

Француз переходил в «Аль-Иттихад» на космическую зарплату – порядка 200 миллионов евро в год. Такие деньги в Аравии зарабатывает лишь его величество Криш.

Не в последнюю очередь Кариму выписали такое жалование из-за его статуса действующего обладателя Золотого мяча. С первых же дней на саудовской земле Бензема не уставал благодарить своих новых работодателей. И восхвалять чемпионат, в котором ему предстоит играть.

Бензема не единожды акцентировал внимание на своей вере. Дескать, я мусульманин, и здесь мне будет легко и просто.

Вроде бы, у блестящего нападающего, долгие годы олицетворявшего лучший футбольный клуб мира, действительно должно быть все легко и просто на новом месте работы. Но на поверку все оказалось иначе.

Если Хендерсон уже публично высказывает желание уехать от саудитов, то Бензема не столь категоричен в своих словах. Но вот в поступках…

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

В конце декабря команда Бензема безвольно уступила команде Роналду – 2:5. Именно звездного француза тамошние болельщики и журналисты сделали козлом отпущения за то фиаско. И, нужно признать, было за что. Карим растворился на поле, не демонстрируя и толики того, что показывал в «Реале».

Соцсети Бензема горели от комментариев возмущенных почитателей. Кариму придумали обидное прозвище, перекрутив фамилию: Ben Hazima, что на арабском означает «сын поражения».

Карим не придумал ничего лучшего, чем удалить свою страницу в инстаграме. Со 76 миллионами подписчиков.

Дальше – больше. По информации тамошних СМИ, Карим самовольно покинул расположение команды, сославшись на травму, поставив руководство клуба и главного тренера в неловкое положение.

В частности, наставника команды. Марсело Гальярдо отказался комментировать ситуацию.

Интересно, что на момент прихода Бензема в Про-лигу, «Аль-Иттихад» возглавлял другой специалист – Нуну Санту. Его уволили в ноябре. Не столько из-за слабых результатов команды (лишь седьмое место), сколько из-за конфликта с Каримом.

Португалец требовал от француза больше выкладываться в матчах, показывать хороший пример остальным. Не филонить, словом. Но Бензема упреки тренера принял в штыки. И взбунтовался. Клубным боссам не оставалось ничего другого, как принять сторону звездного игрока, а принципиальному тренеру указать на дверь.

Но абсолютно ничего не поменялось в лучшую сторону и с приходом другого специалиста: Карим все так же не напрягался. В последних семи поединках на счету Карима – три гола. А всего в его активе – 15 мячей. Вроде бы и немало, но хозяева «Иттихада» явно хотели большего, полагая, что звездный француз будет забивать на одном уровне с Роналду.

Пока что не забивает. И будет ли забивать – большой вопрос. Поговаривают, что Бензема вообще может не вернуться в свою нынешнюю команду. Не нравится ему там. Категорически. Даже несмотря на космическую зарплату.

И не мудрено: подснежник на песке не вырастет.