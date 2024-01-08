Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Роберто Фирмино, английский полузащитник Джордан Хендерсон и французский страйкер Карим Бензема хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии уже зимой, сообщает испанское издание Fichajes.

Главная причина такого желания звездных футболистов – экстремальный климат. Отдельно Хендерсону не нравится низкая посещаемость матчей и турнирное положение его команды, а Бензема – критика от болельщиков.

Ранее сообщалось, что Джордан Хендерсон может перейти в «Челси», Карим Бензема надеется вернуться в «Лион», а к Фирмино якобы есть интерес со стороны клубов АПЛ.