Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Карим Бензема хотят вернуться в Европу
Бразильский нападающий Роберто Фирмино, английский полузащитник Джордан Хендерсон и французский страйкер Карим Бензема хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии уже зимой, сообщает испанское издание Fichajes.
Главная причина такого желания звездных футболистов – экстремальный климат. Отдельно Хендерсону не нравится низкая посещаемость матчей и турнирное положение его команды, а Бензема – критика от болельщиков.
Ранее сообщалось, что Джордан Хендерсон может перейти в «Челси», Карим Бензема надеется вернуться в «Лион», а к Фирмино якобы есть интерес со стороны клубов АПЛ.
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