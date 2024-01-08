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  4. Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
08 января 2024, 17:27 | Обновлено 08 января 2024, 18:27
3662
10

Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Карим Бензема хотят вернуться в Европу

08 января 2024, 17:27 | Обновлено 08 января 2024, 18:27
3662
10
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

Бразильский нападающий Роберто Фирмино, английский полузащитник Джордан Хендерсон и французский страйкер Карим Бензема хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии уже зимой, сообщает испанское издание Fichajes.

Главная причина такого желания звездных футболистов – экстремальный климат. Отдельно Хендерсону не нравится низкая посещаемость матчей и турнирное положение его команды, а Бензема – критика от болельщиков.

Ранее сообщалось, что Джордан Хендерсон может перейти в «Челси», Карим Бензема надеется вернуться в «Лион», а к Фирмино якобы есть интерес со стороны клубов АПЛ.

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Роберто Фирмино Джордан Хендерсон Карим Бензема Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахли Джидда трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Fichajes.net
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Комментарии 10
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Андрей Залищук
обісруться скоро хабиби зі своїм чемпіонатом дутим
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+4
Gargantua
климат великое дело. Лобановский из ОАЭ вернулся развалиной.
украинцам досталась шикарная земля: не жарко, не холодно, не трясет. хочешь горы, хочешь море.
масла бы еще в голову.
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+2
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Умник
Аххха ха. Потому что футбол это больше ваших бабок.
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+1
Андрей Шевченко
Отримали гроші і тікають...як педріньї з шлюхтаря.....
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+1
Octopus
Нефть упала в цене, выход в топ-1 чемпионатов откладывается до времен когда нефть станет 100 за баррель
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+1
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