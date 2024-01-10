Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 15:15 | Обновлено 10 января 2024, 15:30
1170
0

Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии

Анзора Меквабишвили из «Динамо» Тбилиси также хотят заполучить «Полесье» и ЛНЗ

10 января 2024, 15:15 | Обновлено 10 января 2024, 15:30
1170
0
Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анзор Меквабишвили

22-летний грузинский полузащитник сборной Грузии по футболу из «Динамо» Тбилиси Анзор Меквабишвили, который также может выступать на позиции защитника, заинтересовал сразу несколько клубов УПЛ.

По информации Эндрю Тодоса, подписать футболиста хотят «Шахтер», «Полесье» и ЛНЗ Черкассы.

Источник сообщает, что официальных предложений пока что не было, однако интерес к игроку достаточно предметный.

Анзор выступает в «Динамо» Тбилиси с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца 2024 года. Всего в составе столичной команды Меквабишвили провел 112 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. За сборную Грузии Меквабишвили отыграл 12 поединков, но голевыми действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев отказалось подписывать Александра Каландадзе, который является партнером Анзора.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдини перешел из Милана в Монцу
ОФИЦИАЛЬНО. Третий новичок за день. Оболонь подписала хавбека
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Англии проиграл в перетягивании каната лигру
Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ Эндрю Тодос
Источник Zorya Londonsk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Футбол | 09 января 2024, 23:58 54
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме

«Синие» проиграли первый полуфинальный матч

Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон | 09 января 2024, 16:08 7
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге

Ирина Петренко возвращается в состав

Максим Коваль опроверг переход в клуб 2-го дивизиона Греции
Футбол | 10.01.2024, 15:46
Максим Коваль опроверг переход в клуб 2-го дивизиона Греции
Максим Коваль опроверг переход в клуб 2-го дивизиона Греции
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Футбол | 09.01.2024, 16:31
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10.01.2024, 13:40
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31 3
Бокс
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
08.01.2024, 18:38 16
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 6
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 1
Хоккей
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
09.01.2024, 09:25 4
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
08.01.2024, 21:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем