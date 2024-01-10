Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии

22-летний грузинский полузащитник сборной Грузии по футболу из «Динамо» Тбилиси Анзор Меквабишвили, который также может выступать на позиции защитника, заинтересовал сразу несколько клубов УПЛ.

По информации Эндрю Тодоса, подписать футболиста хотят «Шахтер», «Полесье» и ЛНЗ Черкассы.

Источник сообщает, что официальных предложений пока что не было, однако интерес к игроку достаточно предметный.

Анзор выступает в «Динамо» Тбилиси с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца 2024 года. Всего в составе столичной команды Меквабишвили провел 112 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. За сборную Грузии Меквабишвили отыграл 12 поединков, но голевыми действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев отказалось подписывать Александра Каландадзе, который является партнером Анзора.