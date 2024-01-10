Источник: Динамо отказалось подписать центрбека из состава гранда Грузии
Александр Каландадзе мог оказаться в киевском клубе, покинув «Динамо» Тбилиси
Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался подписать 22-летнего центрального защитника Александра Каландадзе из состава грузинского «Динамо» Тбилиси.
Об этом сообщает Эндрю Тодос. По информации источника, не исключен вариант того, что Каландадзе окажется в другой украинской команде.
Контракт Каландадзе с «Динамо» Тбилиси рассчитан до декабря 2024 года.
В 2022 году «Динамо» Тбилиси стало чемпионом Грузии. Всего в составе столичной команды Александр провел 71 матч, в которых забил 3 гола.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев подпишет Максима Брагару из «Черноморца».
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