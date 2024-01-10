5 из 5 за день. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open
Виталий на старте отбора обыграл Дениса Евсеева
Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) победно стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинец оказался сильнее Дениса Евсеева из Казахстана (№184 ATP).
Australian Open. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Денис Евсеев (Казахстан) – 6:2, 7:5
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде Сачко сыграет против Александара Ковачевича (№103 ATP) или Готье Онклена (№220 ATP).
Ранее в полуфинал квалификации пробились Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.
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