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Australian Open
10 января 2024, 08:53 | Обновлено 10 января 2024, 09:36
841
2

5 из 5 за день. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open

Виталий на старте отбора обыграл Дениса Евсеева

10 января 2024, 08:53 | Обновлено 10 января 2024, 09:36
841
2
5 из 5 за день. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) победно стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец оказался сильнее Дениса Евсеева из Казахстана (№184 ATP).

Australian Open. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Денис Евсеев (Казахстан) – 6:2, 7:5

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Сачко сыграет против Александара Ковачевича (№103 ATP) или Готье Онклена (№220 ATP).

Ранее в полуфинал квалификации пробились Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

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Снигур уверенно обыграла соперницу в первом раунде квалификации Aus Open
Виталий Сачко Денис Евсеев Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
молодець Вітя!Перемога в чоловічому тенісі для нас дуже цінна
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+2
Muskrat2
Всі виграли, такого ще не було.. 
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+2
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