Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open
Катарина обыграла француженку в двух сетах
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинка переиграла Армони Тан из Франции (№233 WTA).
Australian Open. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Армони Тан (Франция) – 6:1, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.
В следующем раунде Завацкая сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (№283 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард и уже отцепила Нурию Паррисас-Диас (№107 WTA).
Ранее в полуфинал квалификации пробились Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.
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