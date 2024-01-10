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  4. Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open
Australian Open
10 января 2024, 07:12 | Обновлено 10 января 2024, 07:17
635
4

Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open

Катарина обыграла француженку в двух сетах

10 января 2024, 07:12 | Обновлено 10 января 2024, 07:17
635
4
Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка переиграла Армони Тан из Франции (№233 WTA).

Australian Open. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Армони Тан (Франция) – 6:1, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Завацкая сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (№283 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард и уже отцепила Нурию Паррисас-Диас (№107 WTA).

Ранее в полуфинал квалификации пробились Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

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Катарина Завацкая Армони Тан Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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chevars
Молодець, Катю! Впевнено розібралась із суперницею, що вище за рейтингом. Окрема подяка організаторам турніру, добре розташована камера, електроніка. Катя теж постаралася, прикид по вищому розряду...
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+4
Falko
Якось деффкі сьогодні всі на раз-два, навіть Катаріна. Навіть Даяна виграла! ^_^
Якщо ще й Костюк зараз Таунсенд закатає в корт, тьфу-тьфу-тьфу - то буде ващє!
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+3
Sashamar
Поки що всі молодці, Катарина особливо. Хоч Тан і відкотилася до третьої сотні, її можливості ми знаємо. 
Не всі дійдуть до фініша, тим більш, що потенціально нас чекатиме фінал квала Снігур - Завацька, але неприємності будемо переживати по мірі надходження.
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+1
Александр Ад
та дівчата сьогодні всі молодці!Катарина умничка.не очікував,но сподивався!
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+1
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