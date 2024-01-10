Завацкая разобралась с Армони Тан на старте квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка переиграла Армони Тан из Франции (№233 WTA).

Australian Open. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Армони Тан (Франция) – 6:1, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Завацкая сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (№283 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард и уже отцепила Нурию Паррисас-Диас (№107 WTA).

Ранее в полуфинал квалификации пробились Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.