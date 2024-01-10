Снигур уверенно обыграла соперницу в первом раунде квалификации Aus Open

В ночь на 10 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка быстро, в двух сетах, выиграла матч против Синьи Краус из Австрии (WTA 200).

Это была первая встреча теннисисток между собой. Матч длился всего 56 минут.

В следующем раунде Снигур сыграет против Энн Ли из США (WTA 165).

Australian Open 2024. Женщины. Квалификация. 1-й раунд

Дарья Снигур (Украина) [24] – Синья Краус (Австрия) – 6:3, 6:0