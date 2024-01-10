Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул

Клубы Украинской Премьер-лиги снова вернулись к идее создания единого телепула.

Летом 2023 года 13 клубов УПЛ (за исключением «Динамо», «Зари» и «Днепра-1») согласились на создание единого телепула для трансляции матчей чемпионата Украины на платформе УПЛ-ТВ, за организацию которой отвечал львовских «Рух». Но в итоге «союз» распался.

Однако сейчас, по информации KDK, команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее.

Источник утверждает, что уже 12 клубов создали телепул:

Рух;

Минай;

Верес;

Полесье;

Шахтер;

Ворскла;

Черноморец;

Колосс;

ЛНЗ;

Александрия;

Металлист-1925;

Оболонь.

«Кривбасс» еще думает, а «Динамо», «Заря» и «Днепр-1» отказались, но обещают присоединиться со следующего сезона.

Транслироваться матчи будут уже со старта второго круга УПЛ 2023/24 на ОТТ-платформах, кабельных сетях, ютуб-канале УПЛ ТВ. За все это будет отвечать «Рух».

До конца нынешней кампании это будет бесплатно. Однако уже со следующего сезона трансляции станут платными, хотя сейчас цена еще неизвестна. KDK утверждает, что сейчас клубы УПЛ ничего не зарабатывают с трансляций:

«Клубы сейчас ничего не заработают, но перестанут платить за продакшн. Эти расходы берет yа себя УПЛ, которая нашла спонсора и получила финансовую помощь (похоже, из-за границы). Планируется, что в следующем сезоне при платной подписке клубы заработают по 50к евро. Через сезон – по 100к».