За шаг до телепула. Клубы близки к созданию УПЛ-ТВ, стали известны детали

Клубы УПЛ близки к согласованию совершенно новой модели по телепулу и телетрансляциям матчей, сообщает KDK.

УПЛ возьмет на себя расходы по продакшну трансляций и запустит свой YouTube-канал, где будет показывать все матчи. Но в платном доступе, через спонсорство. Цена еще согласовывается. Она будет в диапазоне 50–150 грн в месяц. При этом часть матчей (2550%) будет транслироваться в открытом доступе.

Но телеправа не замыкаются только на ютуб-канале УПЛ. Любая ОТТ-платформа сможет взять весь пакет матчей УПЛ и тоже показывать их за отдельную плату не по общей подписке. При этом платформа заплатит УПЛ не фиксированную сумму, как это было с Setanta Sports, а возьмет определенный процент с доходов.

Такая модель очень удобна для платформ – они практически ничем не рискуют. А для УПЛ это возможность максимально увеличить покрытие. И разработать схему, которую в будущем можно перенести на собственную ОТТ-платформу.