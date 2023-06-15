Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула – источник
Рассматривается возможность трансляции поединков на Youtube
Клубы украинской Премьер-лиги близки к единогласному соглашению о формировании централизованного пула прав на телетрансляцию поединков после того, как в сезоне-2022/23 между ними вспыхнули разногласия, в результате чего сделка с Setanta Sports так и не была реализована в полном объеме.
По информации SportBusiness, представители 16 клубов УПЛ завтра соберутся на встречу, чтобы доработать последние штрихи по соглашению о создании единого телепула.
Известно, что среди рабочих вариантов рассматривается возможность трансляции матчей команд УПЛ в сезоне-2023/24 на платформе Youtube.
Ранее сообщалось, что Setanta Sports предложила 6 миллионов евро за телеправа клубам УПЛ на сезон-2023/24, но те нацелены на создание собственного продукта – УПЛ-ТВ.
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