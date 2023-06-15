Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула – источник

Клубы украинской Премьер-лиги близки к единогласному соглашению о формировании централизованного пула прав на телетрансляцию поединков после того, как в сезоне-2022/23 между ними вспыхнули разногласия, в результате чего сделка с Setanta Sports так и не была реализована в полном объеме.

По информации SportBusiness, представители 16 клубов УПЛ завтра соберутся на встречу, чтобы доработать последние штрихи по соглашению о создании единого телепула.

Известно, что среди рабочих вариантов рассматривается возможность трансляции матчей команд УПЛ в сезоне-2023/24 на платформе Youtube.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports предложила 6 миллионов евро за телеправа клубам УПЛ на сезон-2023/24, но те нацелены на создание собственного продукта – УПЛ-ТВ.