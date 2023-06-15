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  4. Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула – источник
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 20:03 |
1217
4

Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула – источник

Рассматривается возможность трансляции поединков на Youtube

15 июня 2023, 20:03 |
1217
4
Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула – источник
shakhtar.com

Клубы украинской Премьер-лиги близки к единогласному соглашению о формировании централизованного пула прав на телетрансляцию поединков после того, как в сезоне-2022/23 между ними вспыхнули разногласия, в результате чего сделка с Setanta Sports так и не была реализована в полном объеме.

По информации SportBusiness, представители 16 клубов УПЛ завтра соберутся на встречу, чтобы доработать последние штрихи по соглашению о создании единого телепула.

Известно, что среди рабочих вариантов рассматривается возможность трансляции матчей команд УПЛ в сезоне-2023/24 на платформе Youtube.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports предложила 6 миллионов евро за телеправа клубам УПЛ на сезон-2023/24, но те нацелены на создание собственного продукта – УПЛ-ТВ.

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телепул УПЛ-ТВ телевидение ТВ-права Setanta Sports Украинская Премьер-лига YouTube
Источник SportBusiness
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Комментарии 4
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avk2307
Опять за старое.
Они хотят добиться исчезновения интереса к футболу  в селах и у старшего поколения полностью?
Столько каналов , эфирного времени хоть отбавляй, уефа и прочие помагают, но надо все в ютуб и интернет платформы частные затолкать.
Аж зло берет.
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+1
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Mr Voevudskiy
Ютубчик эт хорошо, но и на тв каналах явно не помешали бы трансляции
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+1
Springfield
Почему не на XSPORT???    Ведь это спортивный телеканал!    Сегодня в 21:00 будет  Україна футбольна.    Так где ж как не там и показывать матчи УПЛ?
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-1
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