Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ

По информации ТаТоТаке, сегодня на встрече представителей клубов УПЛ обсуждался вопрос показа матчей чемпионата Украины в сезоне 2023/24.

Компания Setanta Sports при условии единого телепула готова продолжать показывать УПЛ, предложив за это 6 миллионов евро в год. Клубы УПЛ отказались от этого предложения.

Сообщается, что большинство склоняется к созданию условной УПЛ ТВ - своей платформы для показа матчей.

Клубы поручили руководству УПЛ в течение 10 дней сформировать и презентовать коммерческое предложение по единому телепулу в рамках своей OTT-платформы.