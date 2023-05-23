Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Клубы готовы к единому телепулу
По информации ТаТоТаке, сегодня на встрече представителей клубов УПЛ обсуждался вопрос показа матчей чемпионата Украины в сезоне 2023/24.
Компания Setanta Sports при условии единого телепула готова продолжать показывать УПЛ, предложив за это 6 миллионов евро в год. Клубы УПЛ отказались от этого предложения.
Сообщается, что большинство склоняется к созданию условной УПЛ ТВ - своей платформы для показа матчей.
Клубы поручили руководству УПЛ в течение 10 дней сформировать и презентовать коммерческое предложение по единому телепулу в рамках своей OTT-платформы.
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1. Транслировать на своей ОТТ платформе условный УПЛ ТВ (но для этого надо ее организовать)
2. Продать прав на трансляцию украинским или международным инвесторам (не обязательно сетанте)
Мое мнение с созданием УПЛ ТВ ничего не получится если его будут на ОТТ платформах платных будут показывать. Только если на Суспільне как то поместят.
Так что скорее всего будет опять 1+1 и еще кто то (бесплатный или хотябы тот что в кабеле у всех есть)