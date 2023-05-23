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  4. Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 19:45 |
1804
11

Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ

Клубы готовы к единому телепулу

23 мая 2023, 19:45 |
1804
11
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
УПЛ

По информации ТаТоТаке, сегодня на встрече представителей клубов УПЛ обсуждался вопрос показа матчей чемпионата Украины в сезоне 2023/24.

Компания Setanta Sports при условии единого телепула готова продолжать показывать УПЛ, предложив за это 6 миллионов евро в год. Клубы УПЛ отказались от этого предложения.

Сообщается, что большинство склоняется к созданию условной УПЛ ТВ - своей платформы для показа матчей.

Клубы поручили руководству УПЛ в течение 10 дней сформировать и презентовать коммерческое предложение по единому телепулу в рамках своей OTT-платформы.

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чемпионат Украины по футболу телепул
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Комментарии 11
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Alex196
Все что угодно только не сетанта .Было сколько угодно случаев когда вместо английского чемпионата грузины накладывали матчи Упл типа Минай Ворскла .это свинство .Пусть делают свой канал а не накладывают сверху на чужие каналы 
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+4
Умник
Сетанта на хутор бабочек ловить какая упл
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+3
avk2307
Я так понял ничего то и не поменялось. Там есть два варианта в протоколе собрания:
1. Транслировать на своей ОТТ платформе условный УПЛ ТВ (но для этого надо ее организовать)
2. Продать прав на трансляцию украинским или международным инвесторам (не обязательно сетанте) 
Мое мнение с созданием УПЛ ТВ ничего не получится если его будут на ОТТ платформах платных будут показывать. Только если на Суспільне как то поместят.
Так что скорее всего будет опять 1+1 и еще кто то (бесплатный или хотябы тот что в кабеле у всех есть)
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0
DK1961
Неужели счастье близко, и от этих грузинских жуликов можно наконец избавиться?
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0
Дані Рохас
Here we go again 
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0
Zanregent
Я хочу задать вопрос. Как мне в следующем сезоне смотреть УПЛ учитывая то что ОТТ платформа Сетанты в Израиле НЕ РАБОТАЕТ!
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0
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