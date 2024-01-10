Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии
Единственный гол в дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти
В римском дерби 10 января «Лацио» победил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии.
В четвертьфинале на «Стадио Олимпико» в Риме «Лацио» выиграл с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в римском дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти.
В компенсированное время был удален вингер «Лацио» Педро. На 90+10 мин красную карточку получил форвард «Ромы» Сердар Азмун.
«Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем матча «Ювентус» – «Фрозиноне».
Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января
Лацио – Рома – 1:0
Гол: Дзакканьи, 51 (пен)
Удаления: Педро, 90+6 – Азмун, 90+10
Фотогалерея матча
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