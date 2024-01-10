Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии

В римском дерби 10 января «Лацио» победил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

В четвертьфинале на «Стадио Олимпико» в Риме «Лацио» выиграл с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в римском дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти.

В компенсированное время был удален вингер «Лацио» Педро. На 90+10 мин красную карточку получил форвард «Ромы» Сердар Азмун.

«Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем матча «Ювентус» – «Фрозиноне».

Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января

Лацио – Рома – 1:0

Гол: Дзакканьи, 51 (пен)

Удаления: Педро, 90+6 – Азмун, 90+10

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