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10.01.2024 19:00 – FT 1 : 0
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Италия
10 января 2024, 21:10 | Обновлено 10 января 2024, 21:20
85
0

Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии

Единственный гол в дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти

10 января 2024, 21:10 | Обновлено 10 января 2024, 21:20
85
0
Лацио минимально обыграл Рому и вышел в полуфинал Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В римском дерби 10 января «Лацио» победил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

В четвертьфинале на «Стадио Олимпико» в Риме «Лацио» выиграл с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в римском дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти.

В компенсированное время был удален вингер «Лацио» Педро. На 90+10 мин красную карточку получил форвард «Ромы» Сердар Азмун.

«Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем матча «Ювентус» – «Фрозиноне».

Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января

Лацио – Рома – 1:0

Гол: Дзакканьи, 51 (пен)

Удаления: Педро, 90+6 – Азмун, 90+10

Фотогалерея матча

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Рома Рим Кубок Италии по футболу Лацио Лацио - Рома Маттиа Дзакканьи Педро Родригес удаление (красная карточка) Сердар Азмун
Источник Sport.ua
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