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Кубок Италии
Лацио
10.01.2024 19:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 января 2024, 21:25 |
42
0

Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января матч итальянского кубка

08 января 2024, 21:25 |
42
0
Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Рома

В среду, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лацио - Рома Лацио Рома Рим Кубок Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Теннис
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