В среду, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция