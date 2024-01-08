Италия08 января 2024, 21:25 |
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Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января матч итальянского кубка
08 января 2024, 21:25 |
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В среду, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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