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Кубок Италии
Лацио
10.01.2024 19:00 – FT 1 : 0
Рома
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Италия
10 января 2024, 23:39 | Обновлено 10 января 2024, 23:42
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0

Лацио – Рома – 1:0. Дзакканьи забил с пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Италии

10 января 2024, 23:39 | Обновлено 10 января 2024, 23:42
71
0
Лацио – Рома – 1:0. Дзакканьи забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В римском дерби 10 января «Лацио» победил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

В четвертьфинале на «Стадио Олимпико» в Риме «Лацио» выиграл с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в римском дерби на 51-й минуте забил Маттиа Дзаканьи с пенальти.

В компенсированное время был удален вингер «Лацио» Педро. На 90+10 мин красную карточку получил форвард «Ромы» Сердар Азмун.

«Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем матча «Ювентус» – «Фрозиноне».

Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января

Лацио – Рома – 1:0

Гол: Дзакканьи, 51 (пен)

Удаления: Педро, 90+6 – Азмун, 90+10

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +10
Сердар Азмун (Рома) получает красную карточку.
90’ +6
Педро Родригес (Лацио) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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Источник Sport.ua
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