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Кубок Италии
Милан
10.01.2024 22:00 – FT 1 : 2
Аталанта
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Италия
10 января 2024, 23:59 | Обновлено 11 января 2024, 00:26
59
0

Дубль Копмейнерса. Аталанта переиграла Милан в четвертьфинале Кубка Италии

Команда из Бергамо в полуфинале сыграет против Фиорентины

10 января 2024, 23:59 | Обновлено 11 января 2024, 00:26
59
0
Дубль Копмейнерса. Аталанта переиграла Милан в четвертьфинале Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Милан» (2:1).

Счет на «Сан-Сиро» открыл вингер «россонери» Рафаэл Леау на 45-й минуте.

Хавбек бергамасков Тен Копмейнерс сразу же сравнял счет. Во втором тайме решающим оказался пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль.

На 38-й минуте главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки и был удален с поля.

В полуфинален Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной».

Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января

Милан – Аталанта – 1:2

Голы: Леау, 45 – Копмайнерс, 45+2, 59 (пен)

Фотогалерея матча

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Кубок Италии по футболу Милан - Аталанта Милан Аталанта Тен Копмейнерс Рафаэл Леау Джан Пьеро Гасперини пенальти
Источник Sport.ua
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