Дубль Копмейнерса. Аталанта переиграла Милан в четвертьфинале Кубка Италии
Команда из Бергамо в полуфинале сыграет против Фиорентины
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Милан» (2:1).
Счет на «Сан-Сиро» открыл вингер «россонери» Рафаэл Леау на 45-й минуте.
Хавбек бергамасков Тен Копмейнерс сразу же сравнял счет. Во втором тайме решающим оказался пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль.
На 38-й минуте главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки и был удален с поля.
В полуфинален Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной».
Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января
Милан – Аталанта – 1:2
Голы: Леау, 45 – Копмайнерс, 45+2, 59 (пен)
Фотогалерея матча
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