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Кубок Италии
Милан
10.01.2024 22:00 – FT 1 : 2
Аталанта
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Италия
11 января 2024, 01:35 | Обновлено 11 января 2024, 01:43
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Милан – Аталанта – 1:2. Сенсация на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Италии

11 января 2024, 01:35 | Обновлено 11 января 2024, 01:43
50
0
Милан – Аталанта – 1:2. Сенсация на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Милан» (2:1).

Счет на «Сан-Сиро» открыл вингер «россонери» Рафаэл Леау на 45-й минуте.

Хавбек бергамасков Тен Копмейнерс сразу же сравнял счет. Во втором тайме решающим оказался пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль.

На 38-й минуте главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки и был удален с поля.

В полуфинален Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной».

Кубок Италии. 1/4 финала, 10 января

Милан – Аталанта – 1:2

Голы: Леау, 45 – Копмайнерс, 45+2, 59 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
38’
Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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