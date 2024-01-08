Италия08 января 2024, 22:18 |
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Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января матч итальянского кубка
08 января 2024, 22:18 |
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В среду, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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