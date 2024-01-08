Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Милан
10.01.2024 22:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 января 2024, 22:18 |
86
0

Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января матч итальянского кубка

08 января 2024, 22:18 |
86
0
Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

В среду, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лацио – Рома. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 20-летнего игрока Вероны
Моуриньо удалили в матче с Аталантой, Жозе пропустит игру против Милана
Милан Милан - Аталанта Аталанта Кубок Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»
Футбол | 08 января 2024, 19:12 15
Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»
Источник: «Переход Довбика в Челси – фейковая новость»

Романо уверен, что трансфера не будет

КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»
Футбол | 08 января 2024, 22:22 2
КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»
КЛИЧКО: «Он поддерживал Украину. Кто величественнее: Пеле или Беккенбауэр?»

Мэр Киева отреагировал на смерть легендарного немецкого защитника

Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Футбол | 08.01.2024, 12:51
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 08.01.2024, 14:20
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
Футбол | 08.01.2024, 18:21
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 21
Футбол
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25 1
Теннис
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
06.01.2024, 17:58 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем