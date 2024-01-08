В среду, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Милан – Аталанта. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция