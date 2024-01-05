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  4. ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
WTA
05 января 2024, 12:57 |
1288
2

ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью

Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи на вышке

05 января 2024, 12:57 |
1288
2
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не сдержала эмоций во время четвертьфинального матча в Брисбене против Виктории Азаренко (3:6, 6:3, 5:7).

При счете 4:4 в третьей партии мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко. Та сумела отбить мяч, но Остапенко показалось, что до этого был двойной отскок. Судья засчитала очко Азаренко.

«Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь. Ты так часто ошибаешься. Да там три отскока. Не хочу, чтобы ты еще хоть раз судила мой матч. Никогда, никогда ты не будешь судить мой матч. Не хочу, чтобы ты судила мои матчи. Ты портишь мои матчи. Я никогда этого не забуду, никогда», – сказала Остапенко.

Азаренко в полуфинале сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Я не побачив ні 2, ні, тим більше, 3 відскоки...Альоні треба контролювати свої емоції
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+1
anacreon
За любі такі гидотні персональні атаки давно мали бути дискваліфікації і штрафи. Чого тенісні федерації теляться з цим і дозволяють такі приниження, коли напищені тенісні багатії атакують і принижують тих нещасних суддів, які виконують свою роботу за якісь 200 доларів зарплати за матч....
І чого якийсь профсоюз суддів не піднімає цю тему і не захищає своїх.
По-перше має йти негайне зняття з матчу і присудження перемоги супернику.
По-друге - дискваліфікація на два з майбутніх турнірів на які вони вже записалися.
По-третє - зняття всіх очок і зароблених призових за цей турнір.
По-четверте - штраф в залежності від статусу теніста і зароблених грошей. 100 тисяч євро від статусних, як Остапенко. Хто входить в топ-50. І менший від бідніших. 50 тисяч для тих, хто в між топ 50 і 100. І 20 тисяч для тих, хто за межами топ-100.
Одразу всі ці нападки припиняться. Бо свої грошики дуже люблять рахувати і очки.
 
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