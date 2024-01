ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не сдержала эмоций во время четвертьфинального матча в Брисбене против Виктории Азаренко (3:6, 6:3, 5:7).

При счете 4:4 в третьей партии мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко. Та сумела отбить мяч, но Остапенко показалось, что до этого был двойной отскок. Судья засчитала очко Азаренко.

Азаренко в полуфинале сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.

Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:



“I never want you at my match again. You will never be at my match. You ruin my matches.” pic.twitter.com/7ns1h6rR7F