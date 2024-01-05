ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи на вышке
Латвийская теннисистка Алена Остапенко не сдержала эмоций во время четвертьфинального матча в Брисбене против Виктории Азаренко (3:6, 6:3, 5:7).
При счете 4:4 в третьей партии мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко. Та сумела отбить мяч, но Остапенко показалось, что до этого был двойной отскок. Судья засчитала очко Азаренко.
«Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь. Ты так часто ошибаешься. Да там три отскока. Не хочу, чтобы ты еще хоть раз судила мой матч. Никогда, никогда ты не будешь судить мой матч. Не хочу, чтобы ты судила мои матчи. Ты портишь мои матчи. Я никогда этого не забуду, никогда», – сказала Остапенко.
Азаренко в полуфинале сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.
Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 5, 2024
“I never want you at my match again. You will never be at my match. You ruin my matches.” pic.twitter.com/7ns1h6rR7F
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила и Алена в двух партиях переиграли польско-американский тандем
Артем признался, что получил 150 тысяч долларов
І чого якийсь профсоюз суддів не піднімає цю тему і не захищає своїх.
По-перше має йти негайне зняття з матчу і присудження перемоги супернику.
По-друге - дискваліфікація на два з майбутніх турнірів на які вони вже записалися.
По-третє - зняття всіх очок і зароблених призових за цей турнір.
По-четверте - штраф в залежності від статусу теніста і зароблених грошей. 100 тисяч євро від статусних, як Остапенко. Хто входить в топ-50. І менший від бідніших. 50 тисяч для тих, хто в між топ 50 і 100. І 20 тисяч для тих, хто за межами топ-100.
Одразу всі ці нападки припиняться. Бо свої грошики дуже люблять рахувати і очки.