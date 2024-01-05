ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не сдержала эмоций во время четвертьфинального матча в Брисбене против Виктории Азаренко (3:6, 6:3, 5:7).

При счете 4:4 в третьей партии мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко. Та сумела отбить мяч, но Остапенко показалось, что до этого был двойной отскок. Судья засчитала очко Азаренко.

«Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь. Ты так часто ошибаешься. Да там три отскока. Не хочу, чтобы ты еще хоть раз судила мой матч. Никогда, никогда ты не будешь судить мой матч. Не хочу, чтобы ты судила мои матчи. Ты портишь мои матчи. Я никогда этого не забуду, никогда», – сказала Остапенко.

Азаренко в полуфинале сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.