Возвращение близко. МЮ и Боруссия Д работают над арендой Санчо
Английский футолист близок к переходу в дортмундскую команду
Английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры об аренде полузащитника Джейдона Санчо, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг. Эту информацию подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо.
Речь идет о 6-месячном арендном соглашении. 23-летний футболист очень хочет вернуться в состав «шмелей».
Отмечается, что если «красные дьяволы» хотят продать Джейдона Санчо, то сначала они должны быть готовы к тому, чтобы отпустить его на правах аренды.
Сейчас Санчо из-за конфликта с тен Хагом отстранен от первой команды «Манчестер Юнайтед».
🚀🟡 Exclusive News Jadon #Sancho: ManUtd and Borussia Dortmund are actively working on a loan - as confirmed to me from England.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 2, 2024
➡️ Talks about about a six-months-loan ongoing | #MUFC
⚠️ Sancho has to leave ManUtd in winter. The 23 y/o is eager to return to Dortmund ✔️ #BVB… pic.twitter.com/SmK0eZZHws
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