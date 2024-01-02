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  4. Возвращение близко. МЮ и Боруссия Д работают над арендой Санчо
Англия
02 января 2024, 19:46 |
252
0

Возвращение близко. МЮ и Боруссия Д работают над арендой Санчо

Английский футолист близок к переходу в дортмундскую команду

02 января 2024, 19:46 |
252
0
Возвращение близко. МЮ и Боруссия Д работают над арендой Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры об аренде полузащитника Джейдона Санчо, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг. Эту информацию подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет о 6-месячном арендном соглашении. 23-летний футболист очень хочет вернуться в состав «шмелей».

Отмечается, что если «красные дьяволы» хотят продать Джейдона Санчо, то сначала они должны быть готовы к тому, чтобы отпустить его на правах аренды.

Сейчас Санчо из-за конфликта с тен Хагом отстранен от первой команды «Манчестер Юнайтед».

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Источник Twitter
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