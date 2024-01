Возвращение близко. МЮ и Боруссия Д работают над арендой Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры об аренде полузащитника Джейдона Санчо, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг. Эту информацию подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет о 6-месячном арендном соглашении. 23-летний футболист очень хочет вернуться в состав «шмелей».

Отмечается, что если «красные дьяволы» хотят продать Джейдона Санчо, то сначала они должны быть готовы к тому, чтобы отпустить его на правах аренды.

Сейчас Санчо из-за конфликта с тен Хагом отстранен от первой команды «Манчестер Юнайтед».

