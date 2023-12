Интер продлил контракты с двумя игроками сборной Италии

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контрактов с двумя защитниками сборной Италии – Федерико Димарко и Маттео Дармианом.

Новый контракт с 26-летним Димарко рассчитан до лета 2027 года. Он является воспитанником «Интера», трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Соглашение с 34-летним Дармианом будет действовать до лета 2025 года. Он выступает за «Интер» с 2020 года. Трансферная стоимость ветерана – 4 миллиона евро.

Вчера «Интер» потерял очки в матче с «Дженоа» (ничья 1:1).

A story that started long ago and is destined to endure.. ✍️🖤💙



👉 https://t.co/YpmL1gIb73#ForzaInter #Dimarco2027 pic.twitter.com/48EI7AqZqf