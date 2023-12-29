Дженоа отобрал очки у Интера. Малиновский вышел на замену во 2-м тайме

Сегодня, 29 декабря, состоялось два матча 18-го тура итальянского чемпионата.

«Дженоа» на домашнем поле сумел отобрать очки у миланского «Интера». На гол Марко Арнаутовича еще в первом тайме ответил Раду Дрегушин. Руслан Малиновский начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте.

Во втором матче «Лацио» в Риме победил «Фрозиноне». Римляне проигрывали до 70-й минуты 0:1, но провели мощную концовку игры, забив трижды.

Серия А. 18-й тур, 29 декабря.

Дженоа – Интер – 1:1

Голы: Дрегушин, 45+7 – Арнаутович, 42.

Дженоа: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Дрэгушин, де Винтер (Васкес, 46), Аарон Мартин (Жуниор Мессиас, 78), Бадель, Стротман (Малиновский, 61), Френдруп, Экубан (Ретеги, 61), Гудмундссон.



Интер: Зоммер, Дармиан (Думфрис, 78), Ачерби, Бастони, Биссек (Павар, 90), Карлос Аугусто, Мхитарян (Классен, 90), Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 78), Арнаутович (Санчес, 71), Тюрам.

Лацио – Фрозиноне – 3:1

Голы: Кастельянос, 70, Исаксен, 72, Патрик, 84 – Суле, 57.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А