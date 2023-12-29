Дженоа отобрал очки у Интера. Малиновский вышел на замену во 2-м тайме
Состоялись два матча в итальянском чемпионате
Сегодня, 29 декабря, состоялось два матча 18-го тура итальянского чемпионата.
«Дженоа» на домашнем поле сумел отобрать очки у миланского «Интера». На гол Марко Арнаутовича еще в первом тайме ответил Раду Дрегушин. Руслан Малиновский начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте.
Во втором матче «Лацио» в Риме победил «Фрозиноне». Римляне проигрывали до 70-й минуты 0:1, но провели мощную концовку игры, забив трижды.
Серия А. 18-й тур, 29 декабря.
Дженоа – Интер – 1:1
Голы: Дрегушин, 45+7 – Арнаутович, 42.
Дженоа: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Дрэгушин, де Винтер (Васкес, 46), Аарон Мартин (Жуниор Мессиас, 78), Бадель, Стротман (Малиновский, 61), Френдруп, Экубан (Ретеги, 61), Гудмундссон.
Интер: Зоммер, Дармиан (Думфрис, 78), Ачерби, Бастони, Биссек (Павар, 90), Карлос Аугусто, Мхитарян (Классен, 90), Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 78), Арнаутович (Санчес, 71), Тюрам.
Лацио – Фрозиноне – 3:1
Голы: Кастельянос, 70, Исаксен, 72, Патрик, 84 – Суле, 57.
Fischio finale a Genova#ForzaInter #GenoaInter pic.twitter.com/8PdE2pWiwK— Inter (@Inter) December 29, 2023
FT | #LazioFrosinone 3-1— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 29, 2023
⏹️ FINISCE QUI! Chiudiamo il 2023 con una super vittoria in rimonta 🥰🤩#CmonEagles 🦅 pic.twitter.com/PX3wkNFNcD
События матча
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