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Чемпионат Италии
Дженоа
29.12.2023 21:45 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
29 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 00:55
397
0

Дженоа отобрал очки у Интера. Малиновский вышел на замену во 2-м тайме

Состоялись два матча в итальянском чемпионате

29 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 00:55
397
0
Дженоа отобрал очки у Интера. Малиновский вышел на замену во 2-м тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 29 декабря, состоялось два матча 18-го тура итальянского чемпионата.

«Дженоа» на домашнем поле сумел отобрать очки у миланского «Интера». На гол Марко Арнаутовича еще в первом тайме ответил Раду Дрегушин. Руслан Малиновский начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте.

Во втором матче «Лацио» в Риме победил «Фрозиноне». Римляне проигрывали до 70-й минуты 0:1, но провели мощную концовку игры, забив трижды.

Серия А. 18-й тур, 29 декабря.

Дженоа – Интер – 1:1
Голы: Дрегушин, 45+7 – Арнаутович, 42.

Дженоа: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Дрэгушин, де Винтер (Васкес, 46), Аарон Мартин (Жуниор Мессиас, 78), Бадель, Стротман (Малиновский, 61), Френдруп, Экубан (Ретеги, 61), Гудмундссон.

Интер: Зоммер, Дармиан (Думфрис, 78), Ачерби, Бастони, Биссек (Павар, 90), Карлос Аугусто, Мхитарян (Классен, 90), Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 78), Арнаутович (Санчес, 71), Тюрам.

Лацио – Фрозиноне – 3:1
Голы: Кастельянос, 70, Исаксен, 72, Патрик, 84 – Суле, 57.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Дрэгушин (Дженоа).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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Руслан Малиновский Лацио Фрозиноне Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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