Забарный – в основе. Стартовые составы на игру Борнмут – Фулхэм

Сегодня, 26 декабря, «Борнмут» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Фулхэм». Начало матча - в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 12-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Данго, Скотт, Кристи, Клюйверт, Семеньо, Соланке, Таванье.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Тосин, Бесси, Робинсон, Пальинья, Керни, Декордова-Рид, Перрейра, Ивоби, Мунис.

Our team for #BOUFUL 📝



Alex Scott and Justin Kluivert start and Max Aarons makes a return to the bench 🙌 pic.twitter.com/MEdodFtWWS