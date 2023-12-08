«Неважно, кто будет играть». Анчелотти не выбрал кипера Реала на Бетис?
Карло провел пресс-конференцию перед поединком 16-го тура Ла Лиги
9 декабря состоится матч 9-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильярмин» в Севилье. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
8 декабря наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел предматчевую пресс-конференцию и назвал голкипера, который выйдет в стартовом составе команды:
«Кепа или Лунин? Кепа вернулся, и хорошо, что у нас есть два отличных вратаря. Я выберу завтра.
Лунин был хорош, но с Кепой ничего не изменилось, мы ему полностью доверяем. Неважно, кто будет играть. У нас все будет хорошо. Возможно, я буду чередовать их в предстоящих играх», – заявил Карло.
Ранее сообщалось, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до завершения сезона 2023/24.
В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 7 матчей за «Реал», пропустив 4 гола. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».
🎙| Ancelotti: "Kepa and Lunin? Kepa is back and it's good to have two great goalkeepers. I will choose tomorrow."— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 8, 2023
🎙| Ancelotti: "Kepa or Lunin? Lunin was good but nothing has changed with Kepa, he has our full trust. It doesn't matter who will play. We will be good. It could be I will rotate them in these games."— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 8, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский клуб рассчитывал подписать украинского стража ворот как свободного агента
Вызов для опытного наставника