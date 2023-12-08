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  4. «Неважно, кто будет играть». Анчелотти не выбрал кипера Реала на Бетис?
Испания
08 декабря 2023, 17:55 |
1380
3

«Неважно, кто будет играть». Анчелотти не выбрал кипера Реала на Бетис?

Карло провел пресс-конференцию перед поединком 16-го тура Ла Лиги

08 декабря 2023, 17:55 |
1380
3
«Неважно, кто будет играть». Анчелотти не выбрал кипера Реала на Бетис?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

9 декабря состоится матч 9-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильярмин» в Севилье. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

8 декабря наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел предматчевую пресс-конференцию и назвал голкипера, который выйдет в стартовом составе команды:

«Кепа или Лунин? Кепа вернулся, и хорошо, что у нас есть два отличных вратаря. Я выберу завтра.

Лунин был хорош, но с Кепой ничего не изменилось, мы ему полностью доверяем. Неважно, кто будет играть. У нас все будет хорошо. Возможно, я буду чередовать их в предстоящих играх», – заявил Карло.

Ранее сообщалось, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до завершения сезона 2023/24.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 7 матчей за «Реал», пропустив 4 гола. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Бетис Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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contr
Ееееееее не пайдьот ееее бееее ме еее😫
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0
Віктор Коробка
Це що ж таке здоровенне в лісі здохло?! Папа Карло не визначився з воротарем 
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0
contr
Шева не згодна єєєє бееее меееее еееее беееее
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-1
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