Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 17:15 поединок 16-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Уильямарин».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
После 15 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» лидируют в турнирной таблице и имеют в своем активе 38 очков, а «Бетис» набрал 25 балла и идет седьмым.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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