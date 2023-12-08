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Чемпионат Испании
Бетис
09.12.2023 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 декабря 2023, 16:28 |
99
0

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 17:15 поединок 16-го тура испанской Ла Лиги

08 декабря 2023, 16:28 |
99
0
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис – Реал Мадрид.

В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Уильямарин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» лидируют в турнирной таблице и имеют в своем активе 38 очков, а «Бетис» набрал 25 балла и идет седьмым.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Бетис Реал - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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