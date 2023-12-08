В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Уильямарин».



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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» лидируют в турнирной таблице и имеют в своем активе 38 очков, а «Бетис» набрал 25 балла и идет седьмым.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ