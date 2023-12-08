9 декабря на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Бетис

Команда так и не смогла оправдать всех ожиданий. Четвертое место так и не покорилось, на пике, в позапрошлом сезоне, было 5-е место в Примере в сочетании с победой в Копе дель Рей. Но все же огурцов сейчас можно назвать завсегдатаем зоны еврокубков. Они и сейчас выступают в Лиге Европы. И сейчас, после 5 туров, лидируют в группе, набрав 9 очков. Достаточно будет не проиграть дома Рейнджерс, чтобы гарантировать новый пропуск в плей-офф. В Примере получается мало проигрывать, но обилие ничьих мешает всерьез претендовать на столь желанное 4-е место. Даже с кризисной Альмерией в прошлом туре обошлись без голов. Более того, в кубке уступали скромному Вильяновенсе 0-1 до 89-й минуте, но успели сделать победный камбэк.

Реал (Мадрид)

Клуб имеет определенное преимущество перед своим следующим соперником. Сливочным нет нужды думать о следующем, еврокубковом поединке, экономить на него силы - в Лиге чемпионов можно бороться разве что за оформление стопроцентных результатов в групповом этапе. Пока что у подопечных Карло Анчелотти 5 побед в 5 сыгранных поединках. Но в Примере королевский клуб допустил несколько осечек. Особняком стоит поражение 1-3 в дерби с Атлетико, но ведь были довольно неожиданные ничьи с нынешней Севильей и Райо Вальекано. Впрочем, главные конкуренты теряли чаще, так что главным конкурентом за лидерство осенью была сенсационная Жирона. Даже после 2-0 с Гранадой удалось просто остаться вровень с подопечными Мичела Санчеса.

Статистика личных встреч

Вообще-то в 9 крайних очных поединках зафиксировано равенство: по 2 победы у каждого из противников. Даже в прошлом сезоне огурцы дома в марте удержали нулевую ничью с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что в Севилье хозяева смогут зацепиться за хотя бы ничью. Согласимся, уж больно мотивированы гости, и они должны победить (коэффициент - 1,82).