9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок.

На 66-й минуте Айтор Руибаль сравнял счет великолепным ударом. У украинца было мало шансов сделать сейв.

Единственный мяч в ворота хозяев на 53-й забил звездный англичанин Джуд Беллингем.

Лунин, помимо пропущенного гола, также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.

Ла Лига. 16-й тур. 9 декабря

Бетис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Руибаль, 66 – Беллингем, 53

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Беллингем, 53 мин.

ГОЛ 1:1 Руибаль, 66 мин.