Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
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9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок.
На 66-й минуте Айтор Руибаль сравнял счет великолепным ударом. У украинца было мало шансов сделать сейв.
Единственный мяч в ворота хозяев на 53-й забил звездный англичанин Джуд Беллингем.
Лунин, помимо пропущенного гола, также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.
Ла Лига. 16-й тур. 9 декабря
Бетис – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Руибаль, 66 – Беллингем, 53
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Беллингем, 53 мин.
ГОЛ 1:1 Руибаль, 66 мин.
События матча
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