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Чемпионат Испании
Бетис
09.12.2023 17:15 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
09 декабря 2023, 19:37 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:03
4465
0

Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов

Смотрите видеообзор матч 16-го тура Ла Лиги

09 декабря 2023, 19:37 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:03
4465
0
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок.

На 66-й минуте Айтор Руибаль сравнял счет великолепным ударом. У украинца было мало шансов сделать сейв.

Единственный мяч в ворота хозяев на 53-й забил звездный англичанин Джуд Беллингем.

Лунин, помимо пропущенного гола, также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.

Ла Лига. 16-й тур. 9 декабря

Бетис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Руибаль, 66 – Беллингем, 53

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Беллингем, 53 мин.

ГОЛ 1:1 Руибаль, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Джуд Беллингем
Источник Sport.ua
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