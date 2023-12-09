Clean sheet не получился. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис

В субботу, 9 декабря, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал». Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

В первом тайме голов команды не забивали, но ближе были именно хозяева поля, помешал Лунин. Открыли счет в матче «сливочные», на 53-й минуте очередной гол провел английский вундеркинд Джуд Беллингем, а сравняли севильцы счет на 66-й минуте усилиями Айтора Руибаля.

Украинский голкипер «Рала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского клуба и отыграл целый матч, сделав несколько эффектных сейвов.

Ла Лига. 16-й тур, 9 декабря

Бетис – Реал – 1:1

Голы: Руибаль, 66 Беллингем, 53.

Бетис: Руй Силва, Руибаль, Песселья, Риад, Абнер, Иско, Рока, Альтимира (Гуардадо, 70), Перес (Луис Энрике, 83), Эззальзули (Диао, 61), Виллиан Жозе.



Реал Мадрид: Лунин, Алаба, Рюдигер, Менди, Пас, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде, Браим Диас (Хоселу, 79), Беллингем, Васкес, Родриго.

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