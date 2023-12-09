Clean sheet не получился. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис
Команды сыграли вничью 1:1
В субботу, 9 декабря, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал». Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
В первом тайме голов команды не забивали, но ближе были именно хозяева поля, помешал Лунин. Открыли счет в матче «сливочные», на 53-й минуте очередной гол провел английский вундеркинд Джуд Беллингем, а сравняли севильцы счет на 66-й минуте усилиями Айтора Руибаля.
Украинский голкипер «Рала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского клуба и отыграл целый матч, сделав несколько эффектных сейвов.
Ла Лига. 16-й тур, 9 декабря
Бетис – Реал – 1:1
Голы: Руибаль, 66 Беллингем, 53.
Бетис: Руй Силва, Руибаль, Песселья, Риад, Абнер, Иско, Рока, Альтимира (Гуардадо, 70), Перес (Луис Энрике, 83), Эззальзули (Диао, 61), Виллиан Жозе.
Реал Мадрид: Лунин, Алаба, Рюдигер, Менди, Пас, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде, Браим Диас (Хоселу, 79), Беллингем, Васкес, Родриго.
⏸️ @RealBetis 1-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2023
⚽ 53' @BellinghamJude
⚽ 66' Aitor Ruibal#RealBetisRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/1SUgG7A1pc
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Рахунок закономірний та справедливий.
І ще непогано, що 1:1 це на користь Жирони.
І по воротах вруїбаль - так вруїбаль.