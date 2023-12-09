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  4. Clean sheet не получился. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис
Чемпионат Испании
Бетис
09.12.2023 17:15 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
09 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:33
5019
15

Clean sheet не получился. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис

Команды сыграли вничью 1:1

09 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:33
5019
15
Clean sheet не получился. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 9 декабря, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал». Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

В первом тайме голов команды не забивали, но ближе были именно хозяева поля, помешал Лунин. Открыли счет в матче «сливочные», на 53-й минуте очередной гол провел английский вундеркинд Джуд Беллингем, а сравняли севильцы счет на 66-й минуте усилиями Айтора Руибаля.

Украинский голкипер «Рала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского клуба и отыграл целый матч, сделав несколько эффектных сейвов.

Ла Лига. 16-й тур, 9 декабря

Бетис – Реал – 1:1

Голы: Руибаль, 66 Беллингем, 53.

Бетис: Руй Силва, Руибаль, Песселья, Риад, Абнер, Иско, Рока, Альтимира (Гуардадо, 70), Перес (Луис Энрике, 83), Эззальзули (Диао, 61), Виллиан Жозе.

Реал Мадрид: Лунин, Алаба, Рюдигер, Менди, Пас, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде, Браим Диас (Хоселу, 79), Беллингем, Васкес, Родриго.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Alehandro
Для Жирони додаткова мотивація на завтрашнє дербі
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+5
Burevestnik
Бетіс-Реал нічия 1:1 на користь Жирони !!!   
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+4
Gargantua
Жирона бьет копытом
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+3
Octopus
Защита Реала не на высоте, позволила много ударов по воротам. Поэтому Лунин получил хорошую оценку, а Алаба с Рюдигером около нуля.
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+2
SandroKing
Эх, потянул бы Лунин этот удар и Кепа бы уже гарантированно сел на лавку.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Swed
А можна отой "клиншит" на державній мові?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
naverland
Вы так говорите что результат на пользу Жироне. Жирона завтра в гостях против Барсы.
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0
New Zealander
Оооо. Спорт УА замінило слово-какашку. Дякуємо
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0
Remark
Дуже читалося 1:1 в цьому матчі.
Рахунок закономірний та справедливий. 
І ще непогано, що 1:1 це на користь Жирони.
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0
Falko
Прізвище в голеадора Бетіса гарне: Ру-Їбаль )
І по воротах вруїбаль - так вруїбаль.
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0
New Zealander
Спорт уа. Пишите слово "clean sheet"  по английски плиз ато глаза режет и воняет. Асоциации с "чистым гавном" сразу возникают 
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0
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