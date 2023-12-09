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  4. ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
Испания
09 декабря 2023, 18:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 18:40
4948
4

ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом

Украинский страж ворот сегодня вышел в основе

09 декабря 2023, 18:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 18:40
4948
4
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Бетис» и мадридский «Реал». Игра проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На перерыв команды ушли со счётом 0:0.

Украинский страж ворот «сливочных» Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе и совершил суперсейв на 31-й минуте матча, отразив мощный удар.

ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом

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Источник Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
Спорт уа загрузив відео в телеграм. А ви так вмієте?
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+8
Mr Voevudskiy
А админка залить видос прямиком на сайт умеет?)
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+2
Ostrov Khortitsa
какое-то проклятье. заставь этого чудило 100 раз так пробить - не попадает. и только как Лунин в воротах - попал, млять
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+2
Иван Качура
Набір букв це не сейв Луніна
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+2
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