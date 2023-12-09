В субботу, 9 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Бетис» и мадридский «Реал». Игра проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

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На перерыв команды ушли со счётом 0:0.

Украинский страж ворот «сливочных» Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе и совершил суперсейв на 31-й минуте матча, отразив мощный удар.

ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом