Испания09 декабря 2023, 18:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 18:40
4948
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ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
Украинский страж ворот сегодня вышел в основе
09 декабря 2023, 18:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 18:40
4948
4
В субботу, 9 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Бетис» и мадридский «Реал». Игра проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На перерыв команды ушли со счётом 0:0.
Украинский страж ворот «сливочных» Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе и совершил суперсейв на 31-й минуте матча, отразив мощный удар.
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
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Комментарии 4
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Спорт уа загрузив відео в телеграм. А ви так вмієте?
А админка залить видос прямиком на сайт умеет?)
какое-то проклятье. заставь этого чудило 100 раз так пробить - не попадает. и только как Лунин в воротах - попал, млять
Набір букв це не сейв Луніна
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