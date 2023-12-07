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  4. «Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ
Англия
07 декабря 2023, 11:10 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:52
1247
8

«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ

Украинец отличился ассистом в конце первого тайма

07 декабря 2023, 11:10 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:52
1247
8
«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Армандо Бройю.

На 12-й минуте Мудрик подхватил точную передачу в штрафной «МЮ» и пробил по воротам, мяч попал в штангу.

На 45-й украинец отдал ассист на Коула Палмера, который под конец первого тайма сравнял счет в игре. Для Михаила это первая голевая передача в текущем сезоне.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.6 баллов.

Болельщики лондонского «Челси» в социальных сетях оценили игру украинца:

Ch!Z: «Я никогда еще не видел футболиста, который так часто теряет мяч при ускорениях, Мудрик действительно улучшается?»

Lassy 🗑 Laden: «От Мудрика много ожидали сегодня, сначала он неплохо играл и должен был забивать хотя бы один гол, но во втором тайме он был вообще незаметен и мы о нем упомянули только тогда, когда он покинул поле.

Efeoghene Debra: «Мы совершили огромную ошибку, подписав его. Он еще очень «сырой». Как только Мудрик получает мяч, он бежит и теряет его. Он принимает неудачные решения и это разрушает контратаки «Челси».

Hokgzn #PochOUT: «Мудрику не место в команде в следующем сезоне»

98: «Мудрику нужно играть на позиции десятки, на его месте лучше смотрится Стерлинг»

iGroeti: «Стерлингу и Мудрику все еще не хватает стабильности»

Hakim Lule: «Мудрик хорошо прогрессирует и каждый день становится лучше»

Richmond Boateng: «Он хорошо начал, но впоследствии его энергия угасла»

William Muasya: «Мудрик был единственным, кто пытался создавать моменты, он отдал ассист на Палмера, но он так много терял мяч...»

Itzfrosh_unique: «Мудрик должен принимать лучшие решения, когда играет с мячом»

Ghost Rider: «Он неплохо отыграл, да, он упустил несколько моментов, но он и создавал моменты в этом матче и отдал ассист»

Следующий матч «Челси» проведет 10 декабря против «Эвертона» на выезде.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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scorpio16
Мудрику дійсно треба вносити різноманіття у свою гру, бо все скочується до " сам собі прокинув і полетів". І це вже гравці суперника  починають розуміти і підлаштовуватися до цього. В нього є техніка, чудова техніка, він може обіграти 1в1, перед цим в матчі на прийомі м'яча за рахунок розвороту залишив опонента позаду. Тут вже питання до тренерів, які повинні показувати помилки і пояснювати, що треба було тут зробити що там, коли йде розбір на тактичних заняттях.  
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0
Milan1990
На фоне остального Челси не так уж и плох! Пишут Мудрику и Стерлингу не хватает стабильности. Стерлингу! Игроку сборной Англии! Игравшему у Гвардиолы с его тактическими занятиями многочасовыми! Не забил два момента, это да, мог похитрее сыграть, особенно во втором эпизоде, расшатать макгуайра и пробить в дальний, но пытался обострять, отдал голевую, и перед этим отдал потенциально голевую на Энцо, но тот не принял, не подобрал ход. Старается все время вперед играть. а вот во что остальной Челси играет - непонятно! Все критикуют Тен хаага, но командня игра у МЮ на порядок выше,, чем у Челси!
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0
Перець
Хто всрався невістка
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0
Fitness.sports
А воз и ныне там.
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0
Mr Voevudskiy
вчера ты любимчик, сегодня лютый розбийнык)
Ничего нового
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0
Олександр
Если человек умный то он подумает вот я разгоняюсь на поле а потом обязвтельно порю чушь и начинает думать как и что изменить в своей игре .Пустоголовый мудрик ничего менять не будет в своей игре .как играл вчера будет играть сегодня завтра и через 10 лет 
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-1
Cruyff
І наступна топ-новина, відповідь Михайла уболівальникам
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-1
Олександр
Тупейший игрок с нулевым футбольным интеллектом .сейчас наконецто челси прозрели как на них нагрелись извечные донецкие аферисты 
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-1
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