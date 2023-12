«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Армандо Бройю.

На 12-й минуте Мудрик подхватил точную передачу в штрафной «МЮ» и пробил по воротам, мяч попал в штангу.

На 45-й украинец отдал ассист на Коула Палмера, который под конец первого тайма сравнял счет в игре. Для Михаила это первая голевая передача в текущем сезоне.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.6 баллов.

Болельщики лондонского «Челси» в социальных сетях оценили игру украинца:

Ch!Z: «Я никогда еще не видел футболиста, который так часто теряет мяч при ускорениях, Мудрик действительно улучшается?»

Lassy 🗑 Laden: «От Мудрика много ожидали сегодня, сначала он неплохо играл и должен был забивать хотя бы один гол, но во втором тайме он был вообще незаметен и мы о нем упомянули только тогда, когда он покинул поле.

Efeoghene Debra: «Мы совершили огромную ошибку, подписав его. Он еще очень «сырой». Как только Мудрик получает мяч, он бежит и теряет его. Он принимает неудачные решения и это разрушает контратаки «Челси».

we made a huge mistake to sign someone this raw.. once he gets on d ball d first thing on his mind is always to run.. he gave d ball away so many times, made poor decisions that killed our counterattacks but this fanbase keeps praising him pic.twitter.com/RnofYdlVJ8