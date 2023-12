5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предголевую передачу во время последнего забитого мяча.

После завершения встречи объективы камер зафиксировали эмоции украинка.

Лицо Зинченко сразу же завирусилось в социальных сетях, а некоторые спортивные паблики подписали публикацию:

«Зинченко – каждый фанат Арсенала сейчас».

ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне

Zinchenko is every Arsenal fan right now 😅 pic.twitter.com/qSNwSSNLqE