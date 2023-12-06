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  4. ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Англия
06 декабря 2023, 02:05 |
302
0

ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне

«Арсенал» в суперматче вырвал победу у «Лутон Таун» со счетом 4:3

06 декабря 2023, 02:05 |
302
0
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предголевую передачу во время последнего забитого мяча.

После завершения встречи объективы камер зафиксировали эмоции украинка.

Лицо Зинченко сразу же завирусилось в социальных сетях, а некоторые спортивные паблики подписали публикацию:

«Зинченко – каждый фанат Арсенала сейчас».

ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне

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Источник Sport.ua
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