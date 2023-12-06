ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
«Арсенал» в суперматче вырвал победу у «Лутон Таун» со счетом 4:3
5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».
Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.
Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предголевую передачу во время последнего забитого мяча.
После завершения встречи объективы камер зафиксировали эмоции украинка.
Лицо Зинченко сразу же завирусилось в социальных сетях, а некоторые спортивные паблики подписали публикацию:
«Зинченко – каждый фанат Арсенала сейчас».
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Zinchenko is every Arsenal fan right now 😅 pic.twitter.com/qSNwSSNLqE— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 5, 2023
Zinchenko with the photobomb 😅#LUTARS pic.twitter.com/awA2VEN4Yv— Match of the Day (@BBCMOTD) December 5, 2023
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