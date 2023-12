ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

После того, как легенда датского футбола Брайан Лаудруп достал из шарика бумажку, где было написано «Сербия», в зале включили женские стоны, причем достаточно громко.

Лаудруп не растерялся, хоть и удивился с ухмылкой, и продолжил жеребьевку.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

