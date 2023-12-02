ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
Фейспалм от организации...
2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
После того, как легенда датского футбола Брайан Лаудруп достал из шарика бумажку, где было написано «Сербия», в зале включили женские стоны, причем достаточно громко.
Лаудруп не растерялся, хоть и удивился с ухмылкой, и продолжил жеребьевку.
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.
Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF— Ryy (@AFC_Ryy) December 2, 2023
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