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Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 20:19 |
1637
6

ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны

Фейспалм от организации...

02 декабря 2023, 20:19 |
1637
6
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайн Лаудруп

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

После того, как легенда датского футбола Брайан Лаудруп достал из шарика бумажку, где было написано «Сербия», в зале включили женские стоны, причем достаточно громко.

Лаудруп не растерялся, хоть и удивился с ухмылкой, и продолжил жеребьевку.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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roman75zpr
Сербии будет что вспомнить )
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+1
Український Крим
Шо за кіпіш? І фубол можна подивитись, і лисого поганять
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0
contr
Чеферин тьолу ібав 😫😫😫
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0
Nordenus
Ну это русня стопудов))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Це хтось з кАманди Зеленського під столом Чеферина «відпрацьовував» ☝️
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-1
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