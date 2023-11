Галатасарай – Ман Юнайтед. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 ноября, турецкий «Галатасарай» на стадионе «Ремс Парк» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет английский «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 4-е места в группе А соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Окана Бурука и Эрика тен Хага на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Анхелиньо, Айхан, Бардакчи, Бойе, Ндомбеле, Торрейра, Мертенс, Заа, Зиеш, Икарди.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Линдельоф, Магуайр, Ван-Биссака, Амрабат, МакТоминей, Бруну, Гарначо, Антони, Хойлунд.

The boss makes 4️⃣ changes for tonight's crucial Champions League tie 👇#MUFC || #UCL