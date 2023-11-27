Пушка Малиновского, взятие от Коваленко, перекладина Миколенко, сухой Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 ноября.

1A. Без шансов для соперника. Динамо победило Рух

Киевляне под руководством Шовковского одержали вторую сухую победу подряд

1B. ШОВКОВСКИЙ: «Тренерская работа – это электрический стул»

И. о. главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Рухом»

1C. Матч Александрия – Оболонь перенесен из-за погодных условий

В Александрии объявлено штормовое предупреждение

2A. Голы Коваленко и Малиновского не спасли Эмполи и Дженоа от поражений

Два украинца забили в одном туре Серии А

2B. Малиновский – лучший в матче. Какая оценка у Коваленко без гола?

WhoScored оценил действия украинцев в матчах «Дженоа» и «Эмполи»

3A. ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

3B. ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Сассуоло», но это не помогло

3C. ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина

Забитый мяч Виктора перезаписали на защитника «Сассуоло»

4A. МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину

Хозяева поля разгромно проиграли матч на стадионе «Гудисон Парк»

4B. Какую оценку получил Миколенко? Вратарь Эвертона провалил игру с МЮ

Ириски разгромно проиграли поединок на стадионе «Гудисон Парк»

5A. Дубль Родриго. Реал разгромил Кадис и стал лидером, Лунин сыграл сухой матч

У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем

5B. Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала

Украинский голкипер получил оценку 7.6 от WhoScored, а Родриго – десятку

6. ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил

На последних минутах встречи Михаил чуть не подрался с Мэттом Риччи

7A. Синнер разбил демона. Италия обыграла Австралию и выиграла Кубок Дэвиса

Все решилось в одиночных поединок, победы одержали Янник и Маттео Арнальди

7B. Рекордсмены турнира. Определены следующие соперники Украины в Кубке Дэвиса

Украинцы сыграют против команды США

7C. Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

Украинки сыграют против команды Румынии

7D. Орест ТЕРЕЩУК: «Не было ожиданий от жеребьевки, но США – это такой уровень»

Капитан сборной Украины – о предстоящем матче Кубка Дэвиса против американцев

7E. Михаил Филима оценил результаты жеребьевки КБДК для сборной Украины

Капитан женской сборной Украины – о предстоящем и прошедшем матче

8. Финал сезона Ф-1 в Абу-Даби. Ферстаппен выиграл 19-ю гонку в чемпионате

Невероятный год для Ред Булла и пилота

9A. Эстерсунд. Двойная победа немцев, Тищенко – 38-й

Неудачная гонка для сборной Украины

9B. Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25

Состоялась первая личная гонка нового сезона Кубка мира

9C. «Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище

Кристина Дмитренко – об индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира

10. Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги

The Athletic рассказывает о становлении клуба Довбика и Цыганкова