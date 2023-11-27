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27 ноября 2023, 09:55 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:01
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0

Пушка Малиновского, взятие от Коваленко, перекладина Миколенко, сухой Лунин

Главные новости за 26 ноября на Sport.ua

27 ноября 2023, 09:55 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:01
310
0
Пушка Малиновского, взятие от Коваленко, перекладина Миколенко, сухой Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 ноября.

1A. Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Киевляне под руководством Шовковского одержали вторую сухую победу подряд

1B. ШОВКОВСКИЙ: «Тренерская работа – это электрический стул»
И. о. главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Рухом»

1C. Матч Александрия – Оболонь перенесен из-за погодных условий
В Александрии объявлено штормовое предупреждение

2A. Голы Коваленко и Малиновского не спасли Эмполи и Дженоа от поражений
Два украинца забили в одном туре Серии А

2B. Малиновский – лучший в матче. Какая оценка у Коваленко без гола?
WhoScored оценил действия украинцев в матчах «Дженоа» и «Эмполи»

3A. ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

3B. ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Сассуоло», но это не помогло

3C. ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
Забитый мяч Виктора перезаписали на защитника «Сассуоло»

4A. МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
Хозяева поля разгромно проиграли матч на стадионе «Гудисон Парк»

4B. Какую оценку получил Миколенко? Вратарь Эвертона провалил игру с МЮ
Ириски разгромно проиграли поединок на стадионе «Гудисон Парк»

5A. Дубль Родриго. Реал разгромил Кадис и стал лидером, Лунин сыграл сухой матч
У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем

5B. Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Украинский голкипер получил оценку 7.6 от WhoScored, а Родриго – десятку

6. ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
На последних минутах встречи Михаил чуть не подрался с Мэттом Риччи

7A. Синнер разбил демона. Италия обыграла Австралию и выиграла Кубок Дэвиса
Все решилось в одиночных поединок, победы одержали Янник и Маттео Арнальди

7B. Рекордсмены турнира. Определены следующие соперники Украины в Кубке Дэвиса
Украинцы сыграют против команды США

7C. Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Украинки сыграют против команды Румынии

7D. Орест ТЕРЕЩУК: «Не было ожиданий от жеребьевки, но США – это такой уровень»
Капитан сборной Украины – о предстоящем матче Кубка Дэвиса против американцев

7E. Михаил Филима оценил результаты жеребьевки КБДК для сборной Украины
Капитан женской сборной Украины – о предстоящем и прошедшем матче

8. Финал сезона Ф-1 в Абу-Даби. Ферстаппен выиграл 19-ю гонку в чемпионате
Невероятный год для Ред Булла и пилота

9A. Эстерсунд. Двойная победа немцев, Тищенко – 38-й
Неудачная гонка для сборной Украины

9B. Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Состоялась первая личная гонка нового сезона Кубка мира

9C. «Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
Кристина Дмитренко – об индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира

10. Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
The Athletic рассказывает о становлении клуба Довбика и Цыганкова

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Источник Sport.ua
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