25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

На 90+2-й минуте украинец потолкался с 34-летним шотландским полузащитником «сорок» Мэттом Риччи.

Вначале Мэтт сфолил на Михаиле, а после свистка арбитра выбил мяч в сторону. Мудрику это явно не понравилось. В итоге Риччи был наказан желтой карточкой.

ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил