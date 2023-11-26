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  4. ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Англия
26 ноября 2023, 13:26 |
2268
22

ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил

На последних минутах встречи Михаил чуть не подрался с Мэттом Риччи

26 ноября 2023, 13:26 |
2268
22
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

На 90+2-й минуте украинец потолкался с 34-летним шотландским полузащитником «сорок» Мэттом Риччи.

Вначале Мэтт сфолил на Михаиле, а после свистка арбитра выбил мяч в сторону. Мудрику это явно не понравилось. В итоге Риччи был наказан желтой карточкой.

ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил

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фото Михаил Мудрик Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу драка
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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ortomir
Мишко, куди ти потрапив? Конюшня, а не клуб.
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+5
Лига конференций без динамо
С 11 комментариев 9 одного дырявого дебила 
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+3
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umnuy2
в другой бы команде типа жироны мудрик бы феерил-а челсюки сейчас конечно днище
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
contr
в минай дауна 🌟
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+1
contr
80 мульуонів 😫😫😫
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+1
contr
танцюрист мудрік 😫😫😫
Ответить
+1
Sashko57
Лучше бы на табло посмотрел, "качек".
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+1
contr
говнофутболіст
Ответить
+1
contr
мудрік - дно
Ответить
+1
Олександр
Повезло что 1 4 .могло быть хуже .значиткльно 
Ответить
+1
contr
Коноплянку в партнери мудріка ☝️
Ответить
0
contr
мудрік пудрік піндюк 😫😫😫
Ответить
0
contr
мудрік гівно
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0
Показать Скрыть 3 ответа
contr
мудрік обкакаася на полі ☝️
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0
Умник
За это 6.1 оценка?
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0
contr
чоловік мудріка !??
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-1
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