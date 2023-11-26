ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
На последних минутах встречи Михаил чуть не подрался с Мэттом Риччи
25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».
Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.
На 90+2-й минуте украинец потолкался с 34-летним шотландским полузащитником «сорок» Мэттом Риччи.
Вначале Мэтт сфолил на Михаиле, а после свистка арбитра выбил мяч в сторону. Мудрику это явно не понравилось. В итоге Риччи был наказан желтой карточкой.
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
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