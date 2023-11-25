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Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.11.2023 17:00 – FT 4 : 1
Челси
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Англия
25 ноября 2023, 18:57 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:58
2170
18

Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу

Синие уступили на поле Сорок

25 ноября 2023, 18:57 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:58
2170
18
Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче чемпионата Англии на выезде проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:4. Сороки быстро вышли вперед, однако гости еще в первом тайме сравняли счет благодаря классному удару со штрафного Рахима Стерлинга.

А вот второй тайм у «Челси» не получился. Сперва команда во время подачи в штрафную забыла Ласселса, а затем грубую ошибку допустил Тиаго Силва, подаривший мяч сопернику перед воротами.

С 1:3 команда Почеттино отыграться уже не сумела, а в конце оппонента добил Гордон.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте и помочь команде не сумел. Вскоре после его выхода удалили Риса Джеймса.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Ньюкасл - Челси 4:1
Голы: Исак, 13, Ласселс, 60, Жоэлинтон, 61, Гордон, 83 - Стерлинг, 23

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Ласселс (Ритчи, 86), Шер, Ливраменто, Гимарайеш, Жоэлинтон, Милли (Диалло, 90), Альмирон (Даммет, 87), Гордон, Исак (Мерфи, 81)

Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер (Мудрик, 68), Угочукву (Кайседо, 68), Энцо, Палмер (Мадуэке, 74), Стерлинг (Броха, 87), Джексон (Колвилл, 68)

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Ньюкасл - Челси Челси Ньюкасл Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Octopus
Перерыв на сборные отбросил Челси на три месяцев назад, такой безнадеги даже в сентябре не было
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+6
Микола Захарченко
Безвольова , безалаберна , розхлябанна гра футболістів Челсі в цьому матчі . Дійсно грали ,як пенсіонери ). Кожному гравцеві Челсі потрібно доводити і собі , і тренеру , що вони достойні грати в цій команді ...
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+2
contr
Мудріка в Реал 😫😫😫
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+1
KirTheKing
надо гнать в шею это чучело кукурелья. привез первый гол. защиту надо менять и укреплять, а в нападении ставить с первых минут Мишаню
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Ткачук
Біда тай годі. Причому тут Мудрик, запитаєте ви, а при тому що він справді не допоміг. Гравець за 70+30 має нормально грати. Ньюкасл не витрачав такі кошти, а рахунок на табло.
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0
AutumnBridge
Автора!!!   Как может помочь Мудрик, выйдя на чужом поле при счёте 3:1 в пользу хозяев?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
contr
Опустили мудріка нижче плинтуса 😫😫😫
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Мудрик хорошо бежит и всё, по-прежнему не знает, что делать с мячом в те редкие моменты, когда он к нему попадает. 
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-2
contr
Мудрик обісрався
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-5
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Олександр
Он себе не может помочь а чем он поможет Челси ?
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-5
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