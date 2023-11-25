Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу

«Челси» в матче чемпионата Англии на выезде проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:4. Сороки быстро вышли вперед, однако гости еще в первом тайме сравняли счет благодаря классному удару со штрафного Рахима Стерлинга.

А вот второй тайм у «Челси» не получился. Сперва команда во время подачи в штрафную забыла Ласселса, а затем грубую ошибку допустил Тиаго Силва, подаривший мяч сопернику перед воротами.

С 1:3 команда Почеттино отыграться уже не сумела, а в конце оппонента добил Гордон.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте и помочь команде не сумел. Вскоре после его выхода удалили Риса Джеймса.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Ньюкасл - Челси 4:1

Голы: Исак, 13, Ласселс, 60, Жоэлинтон, 61, Гордон, 83 - Стерлинг, 23

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Ласселс (Ритчи, 86), Шер, Ливраменто, Гимарайеш, Жоэлинтон, Милли (Диалло, 90), Альмирон (Даммет, 87), Гордон, Исак (Мерфи, 81)

Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер (Мудрик, 68), Угочукву (Кайседо, 68), Энцо, Палмер (Мадуэке, 74), Стерлинг (Броха, 87), Джексон (Колвилл, 68)