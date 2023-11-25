25 ноября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Ньюкасл» встретится с «Челси». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб провел феноменальный прошлый сезон, практически постоянно пребывая в квартете лидеров и так и закончив в топ-4. В итоге сейчас подопечные Эдди Хау смогли наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Там, достойно стартовав (0:0 в Милане, 4:1 с ПСЖ), потом англичане дважды проиграли дортмундской Боруссии. Впереди, пожалуй, ключевой поединок против французского гранда. Но и на внутренней арене сороки стараются проявить себя достойно. Особняком стоит Кубок Лиги, где черно-белые последовательно выбили Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. В АПЛ тоже была осенью прекрасная серия, из 5 побед при паре ничьих, в том числе и 1:0 с Арсеналом (там единственный гол был максимально скандальным). Но сразу после успеха с канонирами последовали 0:2 с Борнмутом (кстати, бывшими подопечными как раз Хау) в прошлом туре.

Челси

Команда после жуткого провала прошлого сезона серьезно обновилась. Она не только набрала немало новичков (и не меньше отпустила летом), но и заманила на пост менеджера Почеттино. Долгое время у Маурисио на новом месте мало что получалось. Потом вроде бы получилось прибавить. С Арсеналом вели 2:0, правда, дали соседу сравнять, Тоттенхэм разгромили, и даже с Манчестер Сити дома отыгрались за счет позднего пенальти на 4:4. С другой стороны, до сих пор бывают и откровенные неудачи. Так, в самом конце октября на своем поле пенсионеры уступили Брентфорду 0:2.

Статистика личных встреч

У Челси было 4 победы кряду. Но в прошлом сезоне сильнее оказался Ньюкасл: он выиграл 1:0 дома, после чего была ничья в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы сейчас отдают минимальное, фактически номинальное преимущество Ньюкаслу. Но он играет дома, так что стоит использовать нулевую фору к победе черно-белых (коэффициент - 1,87).