Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.11.2023 17:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 ноября 2023, 00:19 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:03
84
0

Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 ноября в 17:00 по Киеву

25 ноября 2023, 00:19 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:03
84
0
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 ноября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Ньюкасл» встретится с «Челси». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб провел феноменальный прошлый сезон, практически постоянно пребывая в квартете лидеров и так и закончив в топ-4. В итоге сейчас подопечные Эдди Хау смогли наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Там, достойно стартовав (0:0 в Милане, 4:1 с ПСЖ), потом англичане дважды проиграли дортмундской Боруссии. Впереди, пожалуй, ключевой поединок против французского гранда. Но и на внутренней арене сороки стараются проявить себя достойно. Особняком стоит Кубок Лиги, где черно-белые последовательно выбили Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. В АПЛ тоже была осенью прекрасная серия, из 5 побед при паре ничьих, в том числе и 1:0 с Арсеналом (там единственный гол был максимально скандальным). Но сразу после успеха с канонирами последовали 0:2 с Борнмутом (кстати, бывшими подопечными как раз Хау) в прошлом туре.

Челси

Команда после жуткого провала прошлого сезона серьезно обновилась. Она не только набрала немало новичков (и не меньше отпустила летом), но и заманила на пост менеджера Почеттино. Долгое время у Маурисио на новом месте мало что получалось. Потом вроде бы получилось прибавить. С Арсеналом вели 2:0, правда, дали соседу сравнять, Тоттенхэм разгромили, и даже с Манчестер Сити дома отыгрались за счет позднего пенальти на 4:4. С другой стороны, до сих пор бывают и откровенные неудачи. Так, в самом конце октября на своем поле пенсионеры уступили Брентфорду 0:2.

Статистика личных встреч

У Челси было 4 победы кряду. Но в прошлом сезоне сильнее оказался Ньюкасл: он выиграл 1:0 дома, после чего была ничья в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы сейчас отдают минимальное, фактически номинальное преимущество Ньюкаслу. Но он играет дома, так что стоит использовать нулевую фору к победе черно-белых (коэффициент - 1,87).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24 ноября 2023, 14:07 38
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Девушка отдыхает в Португалии

«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Художественная гимнастика | 24 ноября 2023, 04:59 22
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины

Влада Никольченко написала оскорбительные слова в адрес Польши

Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Футбол | 24.11.2023, 21:05
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
Футбол | 24.11.2023, 22:49
Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Футбол | 24.11.2023, 15:39
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
Экс-тренер сестер Уильямс – об Алькарасе: «Никогда не видели подобного»
Экс-тренер сестер Уильямс – об Алькарасе: «Никогда не видели подобного»
23.11.2023, 12:56
Теннис
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 2
Футбол
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
23.11.2023, 19:38 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем