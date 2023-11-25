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Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.11.2023 17:00 – FT 4 : 1
Челси
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Англия
25 ноября 2023, 20:13 |
1516
1

Ньюкасл – Челси – 4:1. Сороки заклевали Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ

25 ноября 2023, 20:13 |
1516
1
Ньюкасл – Челси – 4:1. Сороки заклевали Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Ньюкасл – Челси – 4:1

Голы: Исак, 13, Ласкеллес, 60, Жоэлинтон, 61, Гордон, 48 – Стерлинг, 23

Удаление: Джеймс, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймал Ласселлс (Ньюкасл).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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Виктор Попов
Челсі нагадує отару переляканих овець. 
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