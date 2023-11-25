25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Ньюкасл – Челси – 4:1

Голы: Исак, 13, Ласкеллес, 60, Жоэлинтон, 61, Гордон, 48 – Стерлинг, 23

Удаление: Джеймс, 73

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