Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Это был самый плохой матч этого сезона»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поединок 13-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:3).

«Это была самая плохая игра этого сезона. Мы не жалуемся на результат, потому что не контролировали сегодня игру. Мы не играли так, как должны были играть, у нас была нехватка интенсивности и энергии. Я разочарован сегодняшним матчем.

«Челси» – молодая команда и нам нужно все обдумать. Вернемся в гостиницу и завтра начнем разбор игры, времени отдыхать нет», – сказал Почеттино.

«Челси» после 13 матчей английского чемпионата занимает 10 место с 16 очками в активе.