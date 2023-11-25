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25.11.2023 17:00 – FT 4 : 1
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Англия
25 ноября 2023, 20:13 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:24
989
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Это был самый плохой матч этого сезона»

Тренер «Челси» – о последнем матче АПЛ

25 ноября 2023, 20:13 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:24
989
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Это был самый плохой матч этого сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поединок 13-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:3).

«Это была самая плохая игра этого сезона. Мы не жалуемся на результат, потому что не контролировали сегодня игру. Мы не играли так, как должны были играть, у нас была нехватка интенсивности и энергии. Я разочарован сегодняшним матчем.

«Челси» – молодая команда и нам нужно все обдумать. Вернемся в гостиницу и завтра начнем разбор игры, времени отдыхать нет», – сказал Почеттино.

«Челси» после 13 матчей английского чемпионата занимает 10 место с 16 очками в активе.

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Источник BBC
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