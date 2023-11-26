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Италия
26 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 26 ноября 2023, 17:03
4583
8

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

26 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 26 ноября 2023, 17:03
4583
8
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский в матче 13-го тура чемпионата Италии забил шикарный гол в ворота «Фрозиноне«.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

30-летний футболист в одно касание ударил по воротам из-за пределов штрафной площади и попал в самую девятку. У вратаря соперника просто не было шансов.

Этот гол не просто сравнял счет в поединке, но и стал первым для Руслана в футболке «грифонов».

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

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Источник Sport.ua
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Gargantua
гол тура как минимум
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+5
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vbrjkf
Та пішли ви з своїм телеграмом...
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+4
Віктор Коробка
Молодець!
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+3
Tasha19
Шикарний гол)
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+2
Romko
Уххх, о це гармата, любо глянути. Реально заскучав вже за фірмовими голами Маліни)
Ответить
+1
jo01
Яке в сраці ВІДЕО? Пишіть в телеграм
Ответить
0
Павел Рева
Маліновський забив перший гол за Дженоа шикарним дальнім ударом. Але читачі Спорт юа його не побачать. 
Ответить
0
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