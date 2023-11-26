ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский в матче 13-го тура чемпионата Италии забил шикарный гол в ворота «Фрозиноне«.
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30-летний футболист в одно касание ударил по воротам из-за пределов штрафной площади и попал в самую девятку. У вратаря соперника просто не было шансов.
Этот гол не просто сравнял счет в поединке, но и стал первым для Руслана в футболке «грифонов».
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
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