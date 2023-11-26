Голы Коваленко и Малиновского не спасли Эмполи и Дженоа от поражений
Два украинца забили в одном туре Серии А
Два украинских полузащитника, Руслан Малиновский из «Дженоа» и Виктор Коваленко из «Эмполи», забили в матчах 15-го тура Серии А. Коваленко забил во втором туре подряд – две недели назад он принес «Эмполи» победу над «Наполи». Для Малиновского это первый гол в составе «Дженоа».
Малиновский вышел в основе «Дженоа» и был заменен на 80-й минуте на Жуниора Мессиаса. Коваленко вышел на замену на 70-й минуте.
Однако в этот раз голы украинцев не спасли их команды – «Дженоа» проиграла «Фрозиноне», а «Эмполи» в драматичном поединке с 7 голами уступил «Сассуоло» со счетом 3:4. В обоих поединках решающие голы были забиты в компенсированное ко второму тайму время.
Серия А. 13-й тур
Эмполи – Сассуоло – 3:4
Голы: Капуто 3, Фаццини 25, Коваленко 86 – Пинамонти 9, Матеус Энрике 20, Берарди 66, 90+2 (с пенальти)
Фрозиноне – Дженоа – 2:1
Голы: Суле 34, Монтеризи 90+4 – Малиновский 38
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