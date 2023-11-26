ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина

Официальный сайт Серии А перезаписал забитый мяч полузащитника «Эмполи» Виктора Коваленко в ворота «Сассуоло» на защитника соперника Матиаса Винью.

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Дело в том, что если бы уругвайский футболист не коснулся мяча после удара 27-летнего украинца, то, скорее всего, удар был бы отбит вратарем «Сассуоло».

Ранее Серия А уже забирала результативные действия у Виктора Коваленко. В прошлом сезоне он отдал ассист в матче Кубка Италии, но оказалось, что мяча коснулся не он, а защитник соперника.