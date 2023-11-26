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Чемпионат Италии
Эмполи
26.11.2023 16:00 – FT 3 : 4
Сассуоло
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Италия
26 ноября 2023, 19:19 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:01
4264
4

ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина

Забитый мяч Виктора перезаписали на защитника «Сассуоло»

26 ноября 2023, 19:19 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:01
4264
4
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт Серии А перезаписал забитый мяч полузащитника «Эмполи» Виктора Коваленко в ворота «Сассуоло» на защитника соперника Матиаса Винью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Дело в том, что если бы уругвайский футболист не коснулся мяча после удара 27-летнего украинца, то, скорее всего, удар был бы отбит вратарем «Сассуоло».

Ранее Серия А уже забирала результативные действия у Виктора Коваленко. В прошлом сезоне он отдал ассист в матче Кубка Италии, но оказалось, что мяча коснулся не он, а защитник соперника.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Якопо Фаццини (Эмполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Энрике (Сассуоло).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Франческо Капуто (Эмполи).
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Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Сассуоло видео голов и обзор автогол
Источник Serie A
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Комментарии 4
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Tasha19
Де там автогол? М'яч йшов у площину воріт.
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+2
MrStepanovM .
ідіоти!
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+1
Andy_P
Не дуже зрозумілий пенальті наприкінці, і . здається, була гра рукою коли Сасуоло забивав четвертий. Не тільки в нас судді творять х-ню...
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0
Первый Среди Равных
Скоріше все- таки автогол, так як це був не рикошет від захисника, а той відбивав мяч але невдало
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-2
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