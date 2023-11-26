Эмполи – Сассуоло – 3:4. Почему у Коваленко забрали гол? Видео голов, обзор
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В матче 13-го тура Серии A Эмполи уступил Сассуоло со счетом 3:4
Третий гол хозяев поля на 86-й минуте сначала был записан на украинского хавбека «Эмполи» Виктора Коваленко.
Однако затем гол официально переписали – зафиксирован автогол защитника соперника Матиаса Виньи.
Видимо, если бы уругвайский футболист не коснулся мяча после удара украинца, то, скорее всего, вратарь «Сассуоло» отбил бы мяч.
Серия А. 13-й тур
Эмполи – Сассуоло – 3:4
Голы: Капуто, 4, Фаццини, 30, Винья, 86 (автогол) – Пинамонти, 12, Матеус Энрике, 22, Берарди, 66 (пен), 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
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