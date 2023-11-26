Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмполи – Сассуоло – 3:4. Почему у Коваленко забрали гол? Видео голов, обзор
Чемпионат Италии
Эмполи
26.11.2023 16:00 – FT 3 : 4
Сассуоло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 ноября 2023, 19:45 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:01
310
0

Эмполи – Сассуоло – 3:4. Почему у Коваленко забрали гол? Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии A

26 ноября 2023, 19:45 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:01
310
0
Эмполи – Сассуоло – 3:4. Почему у Коваленко забрали гол? Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В матче 13-го тура Серии A Эмполи уступил Сассуоло со счетом 3:4

Третий гол хозяев поля на 86-й минуте сначала был записан на украинского хавбека «Эмполи» Виктора Коваленко.

Однако затем гол официально переписали – зафиксирован автогол защитника соперника Матиаса Виньи.

Видимо, если бы уругвайский футболист не коснулся мяча после удара украинца, то, скорее всего, вратарь «Сассуоло» отбил бы мяч.

Серия А. 13-й тур

Эмполи – Сассуоло – 3:4

Голы: Капуто, 4, Фаццини, 30, Винья, 86 (автогол) – Пинамонти, 12, Матеус Энрике, 22, Берарди, 66 (пен), 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Якопо Фаццини (Эмполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Энрике (Сассуоло).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Франческо Капуто (Эмполи).
По теме:
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
Фрозиноне – Дженоа – 2:1. Гол Малиновского не помог. Видеообзор матча
Малиновский – лучший в матче. Какая оценка у Коваленко без гола?
Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Сассуоло видео голов и обзор Франческо Капуто Андреа Пинамонти Матеус Энрике автогол Доменико Берарди
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Футбол | 26 ноября 2023, 13:26 31
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил

На последних минутах встречи Михаил чуть не подрался с Мэттом Риччи

У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Футбол | 26 ноября 2023, 08:52 6
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт

Испанец и уругваец поддались эмоциям

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25.11.2023, 21:27
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
Футбол | 25.11.2023, 20:10
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
С Миколенко все стабильно. Стартовые составы на матч АПЛ Эвертон – МЮ
Футбол | 26.11.2023, 17:36
С Миколенко все стабильно. Стартовые составы на матч АПЛ Эвертон – МЮ
С Миколенко все стабильно. Стартовые составы на матч АПЛ Эвертон – МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 3
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
25.11.2023, 01:36 11
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
25.11.2023, 15:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем