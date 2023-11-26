Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в матче 13-го тура чемпионата Италии забил гол в ворота «Сассуоло».

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27-летний футболист на 86-й минуте удачно подключился к атаке, добив мяч в почти пустые ворота после удара своего одноклубника. Защитник «Сассуоло» пытался спасти свою команду, но не сумел.

Этот гол стал уже 2-м для Коваленко в этом розыгрыше Серии А, причем он забивает во 2-м для себя матче подряд. Но, к сожалению, очков «Эмполи» не добыл, ведь пропустил на 90+2-й минуте.

ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд