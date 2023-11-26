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  4. ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
Италия
26 ноября 2023, 17:54 |
4723
4

ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Сассуоло», но это не помогло

26 ноября 2023, 17:54 |
4723
4
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в матче 13-го тура чемпионата Италии забил гол в ворота «Сассуоло».

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27-летний футболист на 86-й минуте удачно подключился к атаке, добив мяч в почти пустые ворота после удара своего одноклубника. Защитник «Сассуоло» пытался спасти свою команду, но не сумел.

Этот гол стал уже 2-м для Коваленко в этом розыгрыше Серии А, причем он забивает во 2-м для себя матче подряд. Но, к сожалению, очков «Эмполи» не добыл, ведь пропустил на 90+2-й минуте.

ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд

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Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Сассуоло видео видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрей Залищук
знову наші феєрять на цих вихідних, Малина, Коваленко, Зіна і Забарний високі оцінки тримали
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+6
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SuperMario
А он уже случайно не лучший бомбардир команды в этом сезоне??
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+2
Первый Среди Равных
Хоче потрапити на Євро 
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+1
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