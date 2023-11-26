Тренер Дженоа: «Мы знаем силу Малиновского»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино похвалил украинского полузащитника Руслана Малиновского.

– Мы давно не видели решительного Руслана Малиновского...

– Мы знаем его качество и силу, он и команда провели матч наилучшим образом. Это поражение должно научить нас. Мы должны много работать, но сегодня мы хорошо сыграли, и я не могу никого винить.

В матче против «Фрозиноне» (1:2) Руслан Малиновский забил первый для себя гол за «Дженоа», в фирменном стиле поразив ворота дальним ударом. Статистический портал WhoScored признал украинца лучшим игроком встречи.