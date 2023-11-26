Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Дженоа: «Мы знаем силу Малиновского»
Чемпионат Италии
Фрозиноне
26.11.2023 16:00 – FT 2 : 1
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 ноября 2023, 20:33 |
1392
0

Тренер Дженоа: «Мы знаем силу Малиновского»

Альберто Джилардино похвалил украинского полузащитника

26 ноября 2023, 20:33 |
1392
0
Тренер Дженоа: «Мы знаем силу Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино похвалил украинского полузащитника Руслана Малиновского.

– Мы давно не видели решительного Руслана Малиновского...

– Мы знаем его качество и силу, он и команда провели матч наилучшим образом. Это поражение должно научить нас. Мы должны много работать, но сегодня мы хорошо сыграли, и я не могу никого винить.

В матче против «Фрозиноне» (1:2) Руслан Малиновский забил первый для себя гол за «Дженоа», в фирменном стиле поразив ворота дальним ударом. Статистический портал WhoScored признал украинца лучшим игроком встречи.

По теме:
Рома вырвала победу у Удинезе и вернулась в топ-5 таблицы Серии А
Фрозиноне – Дженоа – 2:1. Гол Малиновского не помог. Видеообзор матча
Малиновский – лучший в матче. Какая оценка у Коваленко без гола?
Альберто Джилардино Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Фрозиноне
Источник Calciomercato.it
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У четырех игроков Металлурга заканчиваются контракты
Футбол | 26 ноября 2023, 20:04 1
У четырех игроков Металлурга заканчиваются контракты
У четырех игроков Металлурга заканчиваются контракты

Главный тренер запорожской команды прокомментировал ситуацию с возможным уходом нескольких игроков

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Футбол | 26 ноября 2023, 16:54 17
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
Футбол | 26.11.2023, 17:54
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Футбол | 26.11.2023, 06:16
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Футбол | 26.11.2023, 16:51
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
25.11.2023, 16:27 3
Бокс
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
26.11.2023, 08:52 8
Футбол
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
24.11.2023, 21:05 212
Футбол
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 7
Футбол
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
25.11.2023, 15:04 2
Бокс
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем