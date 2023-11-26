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Александрия
26.11.2023 00:00 - : -
Оболонь
Матч перенесен на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 14:49 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:25
1824
0

Матч Александрия – Оболонь перенесен из-за погодных условий

В Александрии объявлено штормовое предупреждение

26 ноября 2023, 14:49 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:25
1824
0
Матч Александрия – Оболонь перенесен из-за погодных условий
ФК Александрия. Руслан Ротань

Матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Оболонь» перенесен на неопределенный срок из-за погодных условий. Игра точно не состоится 26 ноября.

В Александрии, где должен был состояться матч одноименной команды против киевской «Оболони», объявлено штормовое предупреждение. Клубы приняли совместное решение о переносе встречи, ведь играть в таких условиях – опасно.

Сейчас команды занимают соседние города в турнирной таблице. Коллектив Руслана Ротаня идет 13-м, а подопечные Валерия Иващенко находятся на 12-м месте. У обеих команд 13 набранных очков в 14 турах УПЛ и одинаковая разница забитых/пропущенных (-10), но «Оболонь» имеет преимущество за счет забитых мячей (10 против 8).

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александрия - Оболонь перенос матчей ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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