Матч Александрия – Оболонь перенесен из-за погодных условий

Матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Оболонь» перенесен на неопределенный срок из-за погодных условий. Игра точно не состоится 26 ноября.

В Александрии, где должен был состояться матч одноименной команды против киевской «Оболони», объявлено штормовое предупреждение. Клубы приняли совместное решение о переносе встречи, ведь играть в таких условиях – опасно.

Сейчас команды занимают соседние города в турнирной таблице. Коллектив Руслана Ротаня идет 13-м, а подопечные Валерия Иващенко находятся на 12-м месте. У обеих команд 13 набранных очков в 14 турах УПЛ и одинаковая разница забитых/пропущенных (-10), но «Оболонь» имеет преимущество за счет забитых мячей (10 против 8).